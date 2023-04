Desde este viernes 7 de abril comenzará a jugarse la fase regional de la Copa Chile 2023, y el primer partido será historia pura. Club Deportivo Bories, del fútbol amateur, recibe a Deportes Puerto Montt, de Primera B, en el Estadio Municipal Víctor Bórquez Miranda de Puerto Natales, y TNT Sports se la jugará con la transmisión del llamado "partido más austral de la historia". Donde el magallánico Marcelo Muñoz vivirá una jornada muy emotiva en lo personal.

El periodista de la señal deportiva dirá presente en el inédito encuentro entre los Tirapiedras y los Delfines que se jugará en su tierra natal, a mas de 2 mil 800 kilómetros de Santiago, y en conversación con RedGol expresó su emoción al respecto.

"La Copa Chile nos debía un partido en Magallanes"

"Mi familia es toda magallánica, en su mayoría de Puerto Natales y también tengo familia en Punta Arenas y por lo mismo para mí es un partido super lindo y super emocionante, de verdad que es un sueño. Es un sueño poder transmitir lo que hago fin de semana tras fin de semana en un lugar que es mi casa como Puerto Natales", dispara de entrada.

Tras eso, el comunicador deportivo detalla que "creo yo que la Copa Chile nos debía un partido en Magallanes. Recordemos que en algún momento se jugó Rapa Nui contra Colo Colo, San Pedro de Atacama contra la Católica, estaba cantado como para que en algún momento fuera Puerto Natales, Torres del Paine, o algo así contra la U".

"No se dio, pero ahora más lindo se hace porque el Club Deportes Bories lo ganó en cancha, nadie se lo regaló. Fue y ganó el cupo regional, después le ganó al ganador de la Región de Aysén, entonces más lindo se hace de que Bories va a estar en la Copa Chile enfrentando a Puerto Montt y por armas propias, eso me parece que le da un punto más a lo linda e histórica que va a ser esta transmisión", complementó.

Sobre el enorme esfuerzo que hay detrás de este histórico momento, Marcelo le cuenta a la Redgoleta que "lo primero es agradecer la gestión y disposición del canal de poder hacer una transmisión como esta porque efectivamente no es algo sencillo. No es agarrar un helicóptero, llegar, poner cosas y devolverte, sino que son varios días de trabajo donde hay que llevar cámaras, cables, todo el material de sonido, son muchos requisitos que se realizan".

"Ya nos cuesta en Arica, imagínate hacer una donde tienes que atravesar los campos de hielo, es super complicado. Entonces más vale la pena y da gusto, porque efectivamente se están utilizando los mejores recursos para poder ir a un lugar donde nunca se ha transmitido un partido de fútbol y que quizás nunca más se vaya a dar", añade.

"Yo espero y sueño con ver a mi ciudad con un equipo de fútbol profesional, sé que es difícil con las distancias, vuelos, es otra realidad y otro mundo, pero acercar un poco más el fútbol chileno hacia esas tierras donde generalmente no hay, es valorable y de verdad se agradece el esfuerzo y la gestión del canal y de todos los que podemos trabajar en una transmisión como esta porque por lo menos para mí es un sueño, pero también es historia, y eso es lo más lindo de todo", detalla.

Sobre el cuadro local, Muñoz recuerda que "el Bories era el equipo que yo iba a ver, pero en partidos de básquetbol. Con mi primo siempre que se podía íbamos a ver básquetbol y veíamos al Bories, y cuando veo que en el arranque de elegir un equipo por región solo había un equipo de Natales, que era el Bories, bueno vamos con Bories, a muerte".

"Entonces, cuando ganaron los cupos a los equipos de Punta Arenas, después al equipo de Aysén, claro que fue muy emocionante y fui un hincha más", agrega.

-¿Podrán los Tirapiedras hacerle la pelea a Puerto Montt?

"Es un partido único, no hay nada que perder y mucho que ganar. Ya estás ganando con el hecho de la difusión de poder transmitir en una tierra virgen, por decirlo de alguna manera, para el fútbol chileno. Entonces es espectacular, Club Deportes Bories no tiene nada que perder y tiene mucho por lo cual motivarse e imagínate, ganar y superar a un Deportes Puerto Montt sería un sueño para los muchachos, me alegra muchísimo que puedan tener estas instancias, pero bueno, Puerto Montt también viene de una mala campaña en el ascenso y va a querer demostrar en la Copa Chile, necesita un triunfo para levantarse anímicamente entonces hay muchos factores que le dan condimento a este partido".

-¿Algún recuerdo de otra transmisión de este tipo?

"Tuve la oportunidad de estar en la primera y única transmisión en Angol, para un partido entre Deportes Temuco y la Universidad de Concepción, el 12 de noviembre de 2014, y esa transmisión también fue histórica, y me imagino que se va a vivir un ambiente así. Ese día la gente estaba revolucionada con el hecho de que fuera el CDF, en aquel momento, a transmitir un partido. Fuimos todos entrevistados, con todos se sacó fotos la gente, pero incluso hasta al chofer del móvil del camión que lleva las cámaras, cables de sonido y todo, a él también lo entrevistaron y le pedían fotos, era algo tan novedoso y tan lindo que claro se terminó realizando. Creo, si no me equivoco, que la primera transmisión de Valdivia, también estuve, que fue cuando logran el ascenso contra Municipal La Pintana, eso fue el año 2016 en mayo, ahí también hicimos una transmisión algo histórica que fue el ascenso de Valdivia a la Primera B y esos días son distintos, imborrables. Son hermosos, de verdad, y uno se alegra de ser parte de esa historia. Pero más que por lo propio, sino que por la ciudad, por el hecho de poder darle una alegría a toda esa gente que no está acostumbrada a vivir algo así, y en Natales que yo conozco como es la gente, de verdad que me alegra demasiado poder ser parte de esta linda historia".

-¿Un método especial para abrigarse?

"Para los que estamos en cancha, es complicado. Yo está claro que voy a tener que llevar calzas largas, camiseta térmica manga larga, la bufanda. Me encantaría ponerme la boina y un poncho, pero no se va a poder, así que con mi traje voy a tener que tener cierta formalidad, pero muy abrigado porque es engañoso. Hace tres días me mandó una prima un video que estaba nevando, ayer había sol, pero de que va a estar helado sí, va a estar helado, y corre un viento terrible".