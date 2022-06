Made in Chile: partido de las Brujas de Salamanca en Tercera se relató desde un pequeño baño

Chile país de curiosidades. Ese libro podría tener páginas infinitas, porque siempre ocurren cosas novedosas en distintas materias. Y el fútbol no está ajeno a eso, por lo que el fin de semana se escribió una nueva historia en nuestras canchas.

Eso quedó reflejado en el partido que disputó Quintero Unido contra Brujas de Salamanca, en Tercera División A. Hasta la Quinta Región llegó Sergio Rojas, el enviado de la Radio San Francisco de la Cuarta Región, para transmitir el encuentro y se encontró con una sorpresa.

Esto porque fue acomodado para relatar el partido desde un baño que se encontraba en el estadio Municipal de Quintero, donde no se hizo problemas y agarró el micrófono para llevarle a toda la comunidad los pormenores.

Eso sí, en su Facebook luego comentó lo sucedido, tomándoselo con humor y no dándole mayor gravedad al asunto. "Es para la risa y como anécdota les cuento que en el partido jugado ayer domingo 05 junio 2022, entre Quintero Unido v/s Brujas, las personas encargadas me asignaron el baño para que transmitiera el partido", indicó Rojas.

La explicación que le dieron es que "las casetas estaban cerradas con llaves", por lo que debió instalarse al lado de un WC para contar lo que se estaba viviendo en el partido.

"Todo sea por el deporte salamanquino", finalizó de contar en sus redes, en un encuentro donde más encima vio perder a su escuadra, ya que las Brujas no pudieron contra Quintero y fueron derrotadas por 2-0.

Las Brujas quedaron cuartas en su grupo con 8 puntos, mientras Quintero llegó a la séptima posición con cuatro unidades.