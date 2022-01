Luis Jiménez no alcanzó a negociar un arribo al Monumental, pues en Colo Colo llamaron después de que le dio su palabra a Palestino de continuar en el club.

Luis Jiménez seguirá jugando en Palestino en el epílogo de su carrera, luego de que acordara un contrato por un año más. El Mago, eso sí, recibió un llamado de Colo Colo que pudo cambiar todo su panorama para el 2022.

Así lo admitió el volante en conversación con Radio ADN. "Me llamaron varios clubes, les agradecí la intención, pero nunca hubo negociación", comentó por ofrecimientos de clubes chilenos que recibió.

Por lo mismo le dio su palabra al Tino para continuar en La Cisterna. Y Jiménez contó que horas después de eso "me llamó Colo Colo, pero yo estaba de acuerdo con Palestino, ya había dado mi palabra pese a que no he firmado nada. En el fútbol la palabra se respeta y yo la hago respetar".

Agregó que "desde hace mucho tiempo que llegó el interés de clubes grandes pero no se dio. En su momento fue Colo Colo, cuando estaba Tito Tapia, pero nunca llegó a más. A todo jugador le gustaría jugar en un equipo que lo mínimo que tiene que hacer es pelear por el campeonato".

Además, asegura que el Cacique está entre los favoritos al título. "Los grandes favoritos son Colo Colo y Católica. Colo Colo se reforzó muy bien, el año pasado lo hicieron de muy buena manera, contrataron pocos jugadores, pero en posiciones que el técnico necesitaba, donde faltaba un tipo de recambio, tienen un plantel amplio", complementó.

Cerró indicando que lo más seguro es que se retire a fin de año, cuando tenga 38 años. "Es mi último año y lo quiero disfrutar, competir, ganar la Copa Chile y clasificar a una copa internacional", señaló sobre sus aspiraciones.