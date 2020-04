Luis Jiménez admite: “Tuve la chance de ir al Colo Colo de Pablo Guede y a la Universidad de Chile de Jorge Sampaoli”

El actual volante de Palestino, Luis Jiménez, conversó con Al Aire Libre en Cooperativa y admitió que tuvo opciones de fichar en los dos equipos más grandes del país: Colo Colo y Universidad de Chile, y que aún está disponible si alguno de los dos equipos lo llama para negociar.

"Antes de llegar a Palestino, tuve la chance de ir a Colo Colo y la U, no el año pasado, sino cuando estuvo Pablo Guede, Héctor Tapia y Jorge Sampaoli, respectivamente. El año pasado hubo una conversación cercana cuando estuvo Sabino Aguad, pero hubo una confusión grande de parte de él”, parte explicando.

“Me queda un año de contrato con Palestino y tengo que ver, no soy de candidatearme, no me ha llamado nadie. No tengo ninguna opción ahora, así que sería irresponsable decir que quiero ir a un equipo más grande", complementó.

Sobre cómo el club árabe está abordando la crisis del coronavirus, el volante expresó que "a partir de hoy estamos con vacaciones, fue la forma más simple y rápida para solucionar esta situación para el club. Son 15 días hábiles, sería hasta el 23 de este mes. Teníamos pautas a seguir hasta ayer, pero ahora nos dieron otras pautas. Pero como son vacaciones, depende de uno qué hacer. Esa es la situación en Palestino".

En la misma línea agregó que "si los equipos reciben la plata del CDF, no deberían hacer una reducción de sueldo", refiriéndose a los casos de Unión Española y Deportes Iquique.

Además, realizó un hincapié que estas medidas no pueden ser iguales a la del fútbol en Europa, porque "acá no todos ganan lo mismo. Es absurdo hacer algo como lo que hicieron en Europa, son cifras totalmente diferentes. Es un tema complicado, que se debe ver caso a caso de forma individual", precisó.

Finalmente, tuvo palabras para la campaña 2020 de Palestino y dejó en claro que "tenía aspiraciones más grandes este año. Me hubiera gustado pelear el campeonato, el club pudo haberse reforzado y no dejar ir tantos jugadores. Para poder pelear objetivos importantes, necesitas un grupo importante, pero si cambias a esos jugadores, es difícil rendir de la misma forma", sentenció.