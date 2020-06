Luis Fuentes cuenta la verdad de la "culebra" a Ronaldo: "Si no me resultaba iba a hacer el ridículo más grande"

El 6 de junio de 2004 marcó un antes y un después para Luis Alberto Fuentes Rodríguez. Chile enfrentaba a Brasil por eliminatorias y Lucho Fuentes le quitó la pelota al mismísimo Ronaldo Nazario, con una de las jugadas más exóticas de la historia: la culebra.

Brasil fue campeón del mundo dos años antes, Ronaldo fue el goleador de la cita máxima y venía rompiéndola toda en el Real Madrid de los Galácticos. Si no era el mejor jugador del mundo en ese entonces, pegaba en el palo.

Pero no pudo con Lucho Fuentes. "Si no me resultaba iba a hacer el ridículo más grande. Hace poco unos ex compañeros me mandaron un meme de un jugador que hacía una jugada parecida, pero en cancha de tierra y me dio mucha risa", reconoció el Flaco.

La acción no fue resultado del azar. "Juvenal (Olmos) me pasó un CD de Ronaldo con todas sus jugadas desde que empezó. Y dije cómo voy a marcar yo al Fenómeno. Muy difícil", asume.

"Había visto a Ronaldo enganchar siempre desde lado izquierdo hacia adentro, porque trata de sacarse al jugador diestro por la izquierda. Dije que lo único que me quedaba era tirarme de guata. Eso me dio confianza en lo que estaba haciendo en ese momento", asegura.

Luis Fuentes se retiró del fútbol en 2014 con la camiseta de Coquimbo Unido (Agencia Uno)

15 años atrás

La historia de la culebra nace en 1989, cuando Luis Fuentes se iniciaba en Coquimbo Unido y hacía travesuras con Daniel El Negro López. "José Sulantay decía que cuando venía el delantero con pelota dominaba, había que amagar para pinchar el balón", recuerda.

Pero al entrenador no le gustaba esa jugarreta. "Cada vez que don José nos veía haciendo la jugada nos 'para qué hacen esa tontera si nunca la van a hacer en un partido'. Pero yo la hice en un partido de eliminatorias y salió así, natural", subraya el Flaco.

En todo caso, la famosa culebra se retiró esa noche de las canchas, para siempre. Según Fuentes, "nunca más la hice, ni en los partidos que jugaba después en el barrio. Nunca más, para no quedar en ridículo, si sale una vez no más".

Faltó el Mundial

"En 2007, Bielsa fue a Calama y le consultaron qué jugadores de Cobreloa llevaría a la selección. Y dio mi nombre, pero yo ya tenía 32 o 33 años y era muy difícil llegar al Mundial", reconoce el eterno patrón de la defensa loína.

"Con eso me quedo tranquilo, porque si hubiera pasado dos años antes podría haber jugado un Mundial. No jugué, pero quedé tranquilo por haber defendido la camiseta de la selección con mucho cariño y entrega", completó.