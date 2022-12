Luciano Cabral intenta dejar atrás una época oscura para recuperar el terreno perdido en el fútbol profesional. El mediocampista estuvo en la cárcel durante cinco años pero da vuelta la página para volver a la cancha. Todo, de la mano de Coquimbo Unido.

El volante argentino-chileno, que tuviera participación en las selecciones menores de la Roja e incluso participara del Sudamericano Sub 20 de 2015, tendrá una nueva oportunidad en su vida para hacer lo que más le gusta: jugar con la pelota en los pies.

En el año 2018, Luciano Cabral fue condenado a nueve años y medio de cárcel tras ser considerado como coautor del asesinato de Joan Villegas en enero del 2017 en Mendoza, Argentina. Desde entonces se mantuvo tras las rejas, soñando con el día en que la vida le diera otra chance.

En septiembre de este año, el volante recibió la libertad condicional por su comportamiento y comenzó a entrenar con La Paternal, donde comenzaría a demostrar que su mentalidad frente a todo lo ocurrido era de salir adelante.

Y en medio de su búsqueda de club, recibió un llamado desde Chile. Coquimbo Unido está armando el proyecto para pelear por el regreso a la Primera División y durante la noche de este domingo anunció con bombos y platillos el arribo de Luciano Cabral.

"Las segundas oportunidades como entrega nuestro club y la posibilidad de retomar nivel son la conjunción que tienen al nuevo refuerzo porteño, Luciano Javier Cabral, como otra de las incorporaciones nacionales que llega al puerto coquimbano", explicaron en un comunicado.

Pero eso no fue lo único, ya que el club publicó un emotivo video en el que se inspiran en un diálogo de la película "Rocky Balboa" para abordar la nueva oportunidad en su carrera. "Te diré algo que ya sabes: el mundo no es un arcoíris y nubes rosas, es un mundo malo y salvaje. Y no importa qué tan rudo seas, te pondrá te rodillas y te dejará así permanentemente si lo dejas. Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida, pero no importa que tan duro lo hagas sino lo duro que resistas y sigas avanzando. ¿¡Cuánto resistirás y seguirás avanzando!? ¡Así es como se gana!".

Luciano Cabral tendrá así su primera chance de jugar en un club del fútbol chileno y buscará recuperar el rumbo de su vida con la pelota en sus pies. Coquimbo Unido apuesta por la reinserción de un jugador que ilusionó a la Roja años atrás.

Revisa la emocionante presentación de Coquimbo Unido por la llegada de Luciano Cabral