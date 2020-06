Lucas Passerini recuerda con nostalgia los dibujos animados: "DBZ, Pokemon, Hey Arnold, hoy veo y no están"

Lucas Passerini nunca ha escondido su pasión por los dibujos animados. Con 25 años, y en conversación con Redgol, el delantero de Cruz Azul recordó todos los "monitos" de ese tiempo.

El delantero ha sorprendido en la redes sociales con ropa donde están algunos personajes que generan nostalgia en la generación del ex Palestino. Así lo detalla.

"Me gustan muchos las caricaturas. Todo viene de la infancia, a veces pongo capítulos de DBZ. Tengo un fanatismo y en la ropa igual, siempre trato de comprarme ropa donde estén mis caricaturas favoritas", expresó.

Además contó una triste, pero chistosa anécdota con unas zapitllas. "Una vez tuve unas zapatillas Adidas con un logo de DBZ en la punta, pero mi mamá como es fanática de la limpieza, un día agarró la zapatilla y me empezó a limpiar la punta. Ya está, no podía hacer", contó.

Lucas Passerini y uno de sus primeros goles en Chile

El delantero también detalló los dibujos animados de ese entonces. "DBZ, Pokemon y después miraba mucho, Los Simpsons, Bob Esponja, La Pantera Rosa. Hoy en día esos monitos no lo pasan, Tom y Jerry, La Vaca y el Pollito, Hey Arnold, Rugrats, Coraje, el perro cobarde. También estaba Yu-gi-oh, me compraba las cartas, tenía tazos. Hoy veo y esos dibijutos no están", aclaró.

Para finalizar habló de su tremendo tatuaje en la espalda con personajes de DBZ y Pokemon. "El tatuaje me lo hice en Chile y le conte a mi tatuador lo que quería con mis sagas favoritas. Les nombré mis personajes principales, me dolió el tatuaje, de una manera. La parte de la columna, una locura. Falta terminar un poco, porque podemos ponerle uno que otro personaje. Ahí vamos viendo", sentenció.