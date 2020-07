Lorenzo Reyes quiere un Huachipato galáctico: "Me veo jugando con Gonzalo Jara y Rodrigo Millar"

Lorenzo Reyes es uno de los tantos jugadores que se han formado en Huachipato. Entre ellos están Martín Rodríguez, Gonzalo Jara, Rodrigo Millar, entre otros futbolistas que han sido incluso seleccionados.

El mediocampista se encuentra en la actualidad en Atlas de México y conversación con Todo Deporte del Diario de Concepción, analizó una vuelta al conjunto Acerero, la cual no es descartada.

"Más allá que el club se caracteriza por apostar por jóvenes, veo factible volver. Soy de casa, hice bien las cosas cuando estuve y los hinchas me demuestran todo su cariño", expresó.

Rodrigo Millar en Huachipato

Eso sí, Lorenzo Reyes lo quiere hacer a lo grande y con dos seleccionados nacionales, quienes también fueron formados en Talcahuano: Gonzalo Jara y Rodrigo Millar.

"Me gustaría retirarme en Huachipato. Me veo jugando con Gonzalo Jara y Rodrigo Millar, y no veo problema en que vuelvan, pero habría que preguntarle a ellos. Son jugadores de casa y tendrían que tener las puertas abiertas para volver. Sería un privilegio, aunque igual ellos son sólo un poquito más grandes de edad que yo", sentenció.