Presidente de Audax y el regreso a los estadios: "El público que es parte fundamental del espectáculo, pero ojalá no abrazarse en los goles"

El público vuelve a los estadios tras las repercusiones generadas por casi un año y medio de la maldita pandemia del coronavirus. Audax Italiano será el primero en abrir sus puertas a los hinchas en el duelo de este viernes como local en Rancagua contra Santiago Wanderers por el Campeonato Nacional.

El equipo de la colonia italiana no puede jugar en La Florida debido a que su habitual casa fue implementada como vacunatorio y este año ha ejercido de anfitrión en el estadio El Teniente.

“Estamos súper contentos por la oportunidad, muy agradecidos de poder volver a recibir al público que es parte fundamental del espectáculo. Muy contentos por las gestiones de la ministra del Deporte y el subsecretario, por todo lo que nos han apoyado”, dijo a Paulo Flores y RedGol el presidente de Audax, Lorenzo Antillo.

Agregó que “estamos preparándonos con todo arduamente para tener preparado el estadio para los hinchas. Vamos a abrir dos sectores, Pacífico y Andes, con un aforo de 2.200 personas más menos. Esperamos que pueda llegar la mayor cantidad de gente, sabemos que es difícil porque hay que viajar a Rancagua. Solamente puede comprar entrada la gente que está en la base de datos como hinchas de Audax”.

“Lógicamente hay expectativa porque es el primer partido con público. Se da la coincidencia que jugamos el último partido con público y seremos el primero en el regreso de los hinchas al estadio en este retorno. También hay un poquito de excesiva preocupación por las condiciones de seguridad del estadio”, añade.

Antillo complementó que “nos han pedido una cantidad de guardias que es grande para lo que esperamos recibir. Nos pedían 60 guardias y al final serán 36. En un partido de alta convocatoria en La Florida nos piden 130 guardias, o sea casi la mitad de lo que representa recibir 10 mil personas. Pero llegamos a buen acuerdo con la gente en Rancagua”.

Por último manifestó que “algo muy importante es educar y acompañar a la gente, darle indicaciones, porque todos tenemos que adaptarnos a esta nueva normalidad en el estadio. Hay que ocupar la mascarilla, mantener la distancia y llegar con el pase de movilidad. No abrazarse en los goles. Ojalá haya hartos goles de Audax, pero hay que contener la emoción. Todo eso será supervisado por los guardias. No buscamos sancionar, si no educar para acostumbrarnos a esta realidad. Que lo vayamos haciendo bien todos, incluidos los clubes, para en el futuro aumentar los aforos”.

Audax Italiano recibe a Santiago Wanderers por la decimosexta fecha del Campeonato Nacional este viernes 13 de agosto, desde las 19:00 horas, en el estadio El Teniente de Rancagua. Los hinchas vuelven al estadio.