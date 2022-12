El ex mundialista chileno Leonardo Véliz se rebela ante la camarilla de ex futbolistas que hoy abunda en radio y televisión. "No aportan nada", asegura a la par de que expresa su respaldo a las afirmaciones del mismo tenor que hizo Felipe Bianchi tras su salida de ESPN.

Un aliado de peso consiguió Felipe Bianchi tras su crítica al masivo desembarco de ex futbolistas en programas deportivos. Se trata de Leonardo Véliz, quien no sólo estuvo de acuerdo con el periodista deportivo, si no que disparó certero contra Mauricio Pinilla, Jorge Valdivia, Johnny Herrera y José Luis Villanueva.

Bianchi cuestionó la ausencia en los medios de una mayor cantidad de periodistas deportivos, capaces de ejercer un rol "fiscalizador" de la actividad, de "crítica e investigación"; frente al ingreso de ex jugadores y entrenadores que "muchas veces (están) involucrados en los negocios de dirigentes de clubes y representantes".

En diálogo con Redgol, el Pollo Véliz aplaude al comunicador. "Le encuentro la razón. No puedo creer que en este país tengamos como referentes de opinión a un (Mauricio) Pinilla, a un (Jorge) Valdivia... que veamos en lo que está metido... con la Angie Alvarado, con la Geisha", rezongó el mundialista chileno.

"Hay otros que no han sido nada en el fútbol como Johnny Herrera y (José Luis) Villanueva. Y no hablo sólo de lo que dicen, si no que también cómo lo dicen, porque no modulan bien. Existe una desproporción en el periodismo deportivo, solamente por ráting, pero ráting de qué. Yo no los escucho porque todo lo que dicen es vacío. Los ex jugadores no me dicen nada", sentencia.

"Hay un negociado detrás de algunos comentaristas"



Leonardo Véliz comienza a desatar la madeja y hay dos que se salvan. "El único que habla bien y tiene clarita la película, pero está calladito como pollito, es (Jean) Beausejour. (Rodrigo) Goldberg se ha preparado bien, pero hay otros... Hasta (Gary) Medel o (Arturo) Vidal pueden ser comentaristas, pero no se han preparado para nada, ni para hablar bien, ni para tener riqueza en el vocabulario o en el conocimiento", advierte.

El ex técnico mundialista Sub 17 y Sub 20 pone el dedo sobre la llaga de los representantes y su vinculación con los ex futbolistas que comentan en radio o televisión. Para el Pollo, "los representantes están metidos en todos lados, y meten a estos ex futbolistas con el fin de que vayan ensalzando a jugadores de sus corrales y negociados".

Por eso, el ex subcampeón de América cree que el panorama es mejor a nivel internacional. "Hay periodistas argentinos que en cinco o seis frases dicen lo necesario, mientras acá se dan mil vueltas. Hay una deformación del periodismo deportivo, se ensalza al ex jugador comentarista, pero no entregan nada", lamenta Véliz.

Finalmente, el recordado atacante denuncia que "los productores de televisión son presionados para que tengan ráting y sintonía, pero la gente no aprende nada. Por eso, cuando veo el Mundial sólo escucho al Nacho Valenzuela: un buen periodista, un relator que se ha ido enriqueciendo. Y pare de contar", completa.