La salida de Felipe Bianchi de ESPN, junto a otros comunicadores como Fernando Solabarrieta, ratifica el rumbo que ha tomado parte de la televisión y radio en Chile, que en distintos espacios ha privilegiado el desembarco de ex futbolistas y entrenadores, por sobre el reporteo y análisis periodístico.

Un síntoma que Bianchi critica y al que pide ponerle ojo, como dejó en evidencia a través de su cuenta de Twitter, cuando se le pidió opinar sobre el arribo de Gonzalo Jara a TNT Sports. Por esta razón, el periodista llamó la atención de las consecuencias que puede tener la carencia de este elemento en los medios de prensa.

"El verdadero periodismo deportivo, con las exigencias y obligaciones de todo periodismo (profesionales, universitarias), ha entrado en franca decadencia y acaso en retirada a partir de la miopía de los dueños de medios, que han dejado el territorio de las ideas y contenidos en manos de ingenieros comerciales, abogados y productores", sentenció en redes sociales.

Bianchi acusa acción de representantes y clubes detrás de ex jugadores



En ese sentido, Felipe Bianchi advierte un "panorama desastroso" para el medio: "La confusión del público menos letrado respecto del rol fiscalizador del periodismo y la presión de la "industria" del fútbol (por razones obvias interesado en menores cuotas de control, de crítica y de investigación) hacen que el objetivo hoy esté casi logrado: cada día menos periodistas editan, comandan y desarrollan los espacios chilenos de "periodismo deportivo"".

De hecho, el periodista vislumbra la intervención de otros estamentos, como los representantes y los dueños de clubes, detrás de ex futbolistas y ex entrenadores con tribuna en radio y TV, en programas que "hoy están convertidos en verdaderas oficinas de la industria, encabezadas por ex detés y ex jugadores, muchas veces involucrados en los negocios de dirigentes de clubes y representantes".

Por esta razón, Bianchi refrenda la necesidad de que los medios retomen el rol original del periodismo. "Las cosas como son. La mezcla (entre ex futbolistas y periodistas) es sana, cuando es mezcla. Y novedosa, cuando agrega conocimiento y anécdota", puntualiza.

"Pero edulcorar o silenciar el periodismo es un grave error y una bomba de tiempo para cualquier medio de comunicación. Tarde o temprano se pagarán los costos de ir contra la naturaleza del negocio. Parece buena idea en un principio (es más barato y menos polémico prescindir del periodismo) pero en rigor se trata de un tonto suicidio", completa el profesional.

Entre los ex futbolistas y entrenadores que cuentan con tribuna en medios de comunicación se encuentran Jorge Valdivia, Jean Beausejour, Marcelo Barticciotto, Rodrigo Goldberg, Claudio Borghi, Juvenal Olmos, Marcelo Vega, Johny Herrera, Mauricio Pinilla, Rafael Olarra, Gustavo Quinteros, Patricio Yáñez, Luis Marín y un largo etcétera.