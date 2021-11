Leonardo Valencia ha sido uno de los grandes responsables de que La Serena no esté tan complicado con el descenso. Además de haber sido figura en varios partidos, hoy ante La Calera se hizo un gol olímpico que abrió la senda al triunfo.

Por lo mismo, espera que este paso por el cuadro granate sea un nuevo impulso para su carrera. Es que en Colo Colo no logró demostrar las condiciones que lo hicieron llegar como figura el 2020, por lo que espera tener un renacer en su carrera.

"Necesitaba mi espacio, en Colo Colo ensuciaron mi nombre los problemas personales (separación con su ex pareja), ahora tomé otro aire y se me ha dado lo que he cumplido. Feliz de poder ganar y mantenerme en Primera", comentó el Leo en TNT Sports.

Luego agregó que su deseo es regresar al Monumental el 2022 para jugar Copa Libertadores. "Tengo que volver a Colo Colo, tengo contrato, espero terminar como corresponde en La Serena de local con nuestra gente en la última fecha. Quiero mi revancha en Colo Colo, veremos lo que pasa", señala.

Sobre el partido y su gol desde un tiro de esquina, comentó que "hicimos nuestro fútbol, queríamos ganar y ahora a disfrutar el último partido en casa que me queda. En el gol olímpico uno necesita algo de suerte, el viento me ayudó un poco, pero fue un golazo para guardarlo".

En tanto el DT Ivo Basay comentó sobre su jugador que "es tremendo lo de Leo Valencia. Volvió a ser el Leo que conocíamos, retomó su nivel, es un líder natural. Lo tuve en Wanderers y conmigo este es su rendimiento. Es un loco lindo, con todos sus dramas y ahora debe volver a Colo Colo".