"Le di plata": La feísima declaración de Marcos Sebastián Pol tras la expulsión de un rival

En octubre de 2019, Marcos Sebastián Pol y Guillermo Pacheco protagonizaron un duro choque que terminó con el jugador de Universidad de Concepción en el hospital con fractura de costillas. Pero aunque Pol cambió de equipo y se fue a Everton, la molestia se mantuvo.

La prueba fue este viernes, cuando ambos jugadores volvieron a encontrarse en Viña y tras una reñida jugada, Pacheco atacó con un cabezazo al argentino, lo que le costó la expulsión al penquista después de la revisión del VAR.

¿Qué pasó? El mismo Pol lo explicó en conversación con CDF, aunque sus declaraciones fueron bien poco elegantes y reveló una circunstancia del pasado que difícilmente ayudará a mejorar la relación entre ambos. "Le di plata", sentenció el delantero.

"Le toqué la pelota abajo y me dice 'me quieres lesionar de nuevo' por lo que había pasado la vez anterior con O'Higgins, que fue sin querer. Es más, lo digo públicamente: le di plata hasta para que hiciera su recuperación", sentenció Pol en el pospartido.

"Me sentí un poco dolido porque en ese partido fue un choque, más que ir a golpearlo. Pero ahora me quiso prepotear, me dijo que le quería hacer de nuevo daño. Le digo 'Pacheco, estás loco: te voy a quitar la pelota y te pego sin querer porque es un choque de partido'", agregó.

Finalmente, Pol aseguró que "pueden estar pasando muchas cosas, pero uno no va a ir de mala leche contra un jugador en el partido. No tengo nada que decirle, pero creo que estuvo un poco mal. Hay que estar contento, se ganó y nada más", completó.