Lautaro de Buin se arma con todo para la Primera B y ficha al goleador uruguayo Matías Tellechea

Lautaro de Buin hizo historia en 2020 al coronarse campeón de la Segunda División y logrando así el ansiado ascenso a la Primera B del fútbol chileno, instancia para la que ya se están armando con ansias para hacer un buen papel.

Los Toquis jugarán por primera vez en su historia en la segunda categoría del balompié profesional de Chile, por lo que los objetivos no sólo apuntan a hacer una buena campaña, sino también a lograr competitividad.

En ese contexto el elenco comandado por Carlos Encinas se está reforzando de la mejor manera, y en las últimas horas lograron cerrar el fichaje de Matías Tellechea, delantero uruguayo de 28 años con gran trayectoria y un paso por el Botagofo de Brasil en 2012.

El artillero que será presentado en los próximos días aseguró estar "muy contento por tener esta posibilidad de llegar al fútbol chileno y muy agradecido de Lautaro de Buin por haberme abierto las puertas".

Tellecha agregó estar contento "porque he tenido muchos amigos y compañeros que han jugado ahí y me han hablado muy bien del fútbol chileno, y siempre fue un fútbol donde me hubiese gustado jugar y por suerte se me abrió la puerta ahora y cuando me llegó la propuesta no lo dudé ningún minuto".

En cuanto a sus características como jugador y lo que puede aportar al Toqui dentro de la cancha, el charrúa destacó su capacidad para sumar tanto en la zaga como en el ataque, además de un gran desplante físico.

"Juego por banda, hago ida y vuelta, llego al área rival y doy una mano en defensa... no me gusta quedarme 'colgado', así que intento ayudar al equipo en las dos áreas. Puedo aportar eso al equipo, el despliegue físico; asistencias, desborde y centros. Esas son mis principales características y bueno, profesionalismo, entrenamiento, dedicación y todo eso que nunca me falta", detalló.

Lautaro jugará por primera vez en sus 98 años en la Primera B.

Por último, Matías Tellechea habló del gran reto que significará jugar en la Primera B y cómo espera que se desarrolle el torneo:

"Un desafío muy lindo, el fútbol chileno es un fútbol que siempre me gustó. Sé que es un torneo muy parejo, muy duro. Este año sé que hay equipos importantes en la Primera B, así que sabemos que será duro, pero vamos a prepararnos para rendir de la mejor manera y poder dejar a Lautaro lo más arriba posible", cerró.