Carlos Encinas contragolpea por el escándalo de Lautaro Buin: "No van a encontrar nada"

La denuncia que hizo Víctor Gómez en La Red Deportes sobre el supuesto arreglo de partidos de Lautaro de Buin, con el fin de poder salir campeón de Segunda División, encontró réplica en Carlos Encinas, entrenador y propietario del mencionado club.

En conversación con Radio ADN, comentó que "es claro que es algo infundado, irrespetuoso, grosero y de mal gusto. Es una situación que, la verdad, no conozco el objeto. Nos genera pena, pero no es una cosa tan grave, porque estamos tranquilos. A nosotros no nos preguntaron nada. Por eso es una denuncia tan falsa y poco criteriosa", comenzó su defensa.

Luego señaló que tiene las manos limpias, por lo que si quieren investigar el asunto no tiene inconvenientes. "No hay nada, no existe nada ni nunca van a encontrar nada. Logramos un bonito título y de alguna forma se ha ensuciado con este tipo de cosas. El fútbol es la connotación mediática en la que uno no quiere participar, pero lamentablemente estamos metidos en esto".

Encinas aseguró que conversó con los abogados, que tampoco tienen muchas respuestas. "Me explican los abogados que fueron a la ANFP que no les quisieron entregar los antecedentes, porque no existen. Ahí los mandaron a la Fiscalía, pero no hay nada", indicó.

Lautaro de Buin ha estado involucrado en un problema grande por su ascenso desde Segunda División a Primera B. Foto: Agencia Uno.

"Estoy de acuerdo con investigar, pero con lo que no estoy de acuerdo es que, si bien existe la libertad de expresión, haya un tipo que sin mostrar papeles lo haga para ensuciar. Es una cosa sin ninguna base ni asiento lógico. Los equipos que nombra (Colina y Linares), con mucho respeto, eran los dos últimos de la tabla", agregó el empresario.

Además asegura que los dirigentes de Fernández Vial están haciendo ruido en esto, ya que perdieron el campeonato pasado con Lautaro. "Se metió Fernandez Vial que no ganaba nada y sí incentivaba con 10, 15 u 8 millones por ganarnos. La embestida de Fernández Vial ha sido muy dura, no lo merecemos y el mejor trabajo que pueden hacer es elegir un buen plantel, un buen técnico y ganarnos", sostuvo Encinas.

Finalmente, como gato de espaldas comentó que "no vine al deporte a ganar plata, tengo mi vida hecha en términos económicos. No soy Jadue, tomé a Melipilla en un espacio precario y hoy está en Primera División. Lo mismo pretendo para Lautaro. Si tuviera que arreglar cosas, me retiro. Estoy en búsqueda de lograr lo que no pude como futbolista.