Las notas del Tobi Vega: destroza a Marcelo Cañete, Rafael Dudamel y alaba a Daniel Gutiérrez tras el Superclásico

Colo Colo celebró en la edición 189 del Superclásico del fútbol chileno y derrotó a Universidad de Chile por la cuenta mínima. Los albos festejaron con un golazo de Leonardo Gil, estirando su invicto en el Estadio Monumental a 20 años y alcanzando el liderato del Campeonato Nacional.

Tras el partido llegó el momento del análisis y ahí Marcelo Vega no perdonó. En la última edición de Todos Somos Técnicos, el Tobi entregó sus notas del encuentro y destrozó a los dos líderes del actual plantel azul, mientras que en los albos destacó a dos nombres que se hacen cada vez más importantes.

Los que aprobaron

Leonardo Gil fue el más aplaudido por parte del ex volante, ganándose todos los elogios. "El único que aparece, quiere jugar en el primer tiempo. En el segundo fue el mejor también, apareció en el gol, con mucha personalidad. Me parece un jugador distinto, diferente. Técnicamente es muy bueno, de zurda educada. Es el mejor. Hace lo que debería hacer Cañete sin ser 10", lanzó antes de calificarlos con un 6.8.

Por otro lado el Tobi destacó el trabajo de Daniel Gutiérrez, juvenil que fue figura ante la U. "A este, (Gustavo) Quinteros, ven. ¡No lo saques! Tienes tremendo jugador, con 18 años, vale plata, es de selección. No seas porfiado, que los otros se ganen el puesto. No lo saques", aseguró antes de darle un 6.5.

En los azules no todo fue malo y Ramón Arias se ganó la nota más alta con un 5.5. "No tuvo mayores problemas, se las arregló bien. Sale jugando bien. Con Osvaldo hicieron que Morales no apareciera".

Los que reprobaron

Gabriel Suazo fue apuntado de inmediato por Vega, quien le pidió calma no solo en el juego sino también por la jineta que lleva en su brazo. "Eres el capitán, no puedes caer en la provocación en los últimos minutos y más en un clásico. No puede hacer eso", dijo antes del 2.8.

Pero hubo uno al que le cayó todo el peso y ese fue Marcelo Cañete. "Te hemos dicho, hay momentos en que uno va a pedir el balón. Uno es el bueno para la pelota, uno es el creador, dile, no estás en Cobresal que se cansan en 20 minutos. Estás en un equipo grande, hay que mostrar más", sentenció antes de darle un 1.0.

Quinteros aplaudido, Dudamel criticado

Vega reconoció la labor de Gustavo Quinteros Quinteros, al que lo calificó con un 6.0. "No hace un gran partido, pero es otro Colo Colo. Empieza un equipo nuevo, con jugadores, tuvo más ocasiones que la U jugando mal".

Finalmente le dio con todo a Rafael Dudamel, que recibió un 2.0. "Mal. No tendrías que haber sacado a Morales, es lateral. Te equivocaste en el esquema, eres muy defensivo. Su esencia es por para adelante, menos mal no hay gente en el estadio si no te comen".

Las notas del Tobi Vega

