Gary Medel se disculpa con la Seremi tras no poder ingresar al concierto de Karol G: "Se me soltó la cadena"

Gary Medel tuvo un problema en la noche de este jueves pues su plan era disfrutar del concierto de Karol G en el Movistar Arena, algo que no pudo hacer debido a la negativa de los funcionarios de la Seremi de Salud presentes en el recinto que le negaron el acceso por problemas en su certificado de vacunación.

Ante la situación, el zaguero de la selección chilena inició un video en vivo en su cuenta de Instagram para quejarse de lo que ocurría. "Miren chiquillos, este es el hueón que tiene la cagada acá del Seremi. Tengo las tres dosis", dijo el futbolista mostrando el carnet con el último refuerzo.

Tras eso, la Seremi se expresó a través de su cuenta de Twitter. "Todo ciudadano necesita un pase de movilidad habilitado para poder ingresar a un evento bajo techo con aforo reducido. El Sr. Medel no mostró un Pase de Movilidad chileno válido. El respeto de la norma y de los otros es fundamental para nuestra convivencia social", publicaron.

Es por eso que el Pitbull salió al paso en sus redes sociales para disculparse por lo ocurrido. "Me equivoqué. Da lo mismo el motivo y la razón. Se me soltó la cadena. Pido disculpas a los afectados porque fue un momento de calentura pero nada justifica lo que pasó. De los errores se aprende y hoy me toca asumir, poner el pecho como siempre y reconocer que no estuve bien".

Medel continuó con su comunicado en Instagram. "Vuelvo a repetir que cometí un error y que el respeto es lo primero en cualquier situación. Reiteró mis disculpas a toda la gente y en especial a los funcionarios de salud que tanto han hecho en tiempos de pandemia por nuestro país", puntualizó.