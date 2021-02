La pena inmensa de Matías Cano: "No hay que echarle la culpa a nadie, no estuvimos a la altura"

Luego de su respetable participación en la Copa Sudamericana donde llegó hasta semifinales y fue eliminado con el a la postre campeón, Defensa y Justicia, Coquimbo Unido chocó de frente con una realidad que lo condenó a perder la categoría.

Matías Cano, arquero y referente del equipo, se refirió a la pena que los embarga luego de empatar 2-2 con Palestino y retornar a la segunda división del fútbol chileno.

“Tuvimos bajones, en un año que pusimos la cara por el país afuera. No hay excusas. Si estamos en el último lugar, no hay que echarle la culpa a nadie y hacer una autocrítica real", aseguró el golero.

Agregando que "muchas veces, cuando se ve todo negro, la gente piensa que terminó todo y yo creo que esto recién empieza. Hay que hacer mucha autocrítica para volver a Primera y que no se repitan los mismos errores”.

Cano fue más allá y aseguró que su equipo no estuvo a la altura de las circunstancias en una feroz autocrítica.

"Dimos todo lo que pudimos y no nos alcanzó. La dirigencia estuvo siempre. No queda otra que hacerse cargo. Somos los responsables. Hay que tener valor para decir que fue culpa nuestra y que no estuvimos a la altura”, cerró.