Un verdadero revuelo se ha generado en Puerto Natales con el partido que jugarán Bories de esa ciudad contra Puerto Montt por Copa Chile. Un duelo que ha sido calificado como el más austral de la historia del fútbol mundial y que marcará un hito en el fútbol chileno.

El duelo contará con transmisión de TNT Sports y dentro del equipo que viajó a la ciudad patagónica se encuentra Cristián Basaure, quien también es parte del equipo de RedGol en La Clave. Basa comentará el partido en el Estadio Víctor Bórquez Miranda.

Y en conversación con RedGol, el panelista de Todos Somos Técnicos relató el buen trato que le han dado al equipo completo del canal por parte de la ciudad completa. De hecho, durante la jornada de este miércoles disfrutaron de un cordero al palo y también de una cabalgata en las afueras de Natales.

"Llegamos directo a Punta Arenas y luego en un bus nos vinimos a Puerto Natales. Acá nos recibió gente de la municipalidad, vamos a hacer una cabalgata y acá nos están preparando un cordero al palo con unas sopaipillas. Estamos regalones, la gente ha sido muy atenta con nosotros" valoró.

Además, contó que "el frío está bancable. Vinimos súper abrigados, con bototos, bufandas, gorro, guantes. Se siente el cambio de temperatura, pero el paisaje es tan bonito y llegar a una naturaleza tan distinta, sin edificios ni contaminación, es maravilloso. Dicen que a la hora del partido va a llover, pero por ahora está muy amigable".

Basa también relató la locura que existe en torno al partido por parte de la hinchada natalina, que ve en este partido algo inédito. "La gente de la municipalidad nos contó que se demoraron siete minutos en comprar los mil tickets que salieron a la venta para el partido. Es una locura. Toda la gente está expectante por el partido más austral del mundo"

Eso sí, contó que pese al buen trato que les han dado, "no es solo diversión. Vamos a hacer despachos para Pelota Parada y TST, así que estamos igual con harto trabajo. Trabajar así, en todo caso, da gusto".

"Basa también mostró su emoción en la previa del match. "Nunca me imaginé cubrir algo así. Yo había venido hace dos años a las Torres del Paine y me quedé en Natales, pero estaba de vacaciones. Ahora es otra cosa y me siento un prilegiado. Este es un lugar que históricamente es conocido como algo mágico, de turismo, pero no vinculado al fútbol, así que imagínate lo especial", valoró.

"Yo creo que el espíritu de la Copa Chile es ese. Tiene un color distinto a los otros torneos. Es la Copa que descentraliza el fútbol, entonces llegar a lugares tan alejados de la capital es maravilloso. El fútbol es un vehículo social y esto es acercarse a esa escencia. La gente está vuelta loca y esto ayuda a visibilizar la ciudad y la región", cerró.

Bories y Puerto Montt jugarán este jueves a las 12:30 horas. Todos los detalles se pueden seguir a través de RedGol