Kike Acuña habla por primera vez de la foto en pelotas con Larry Valenzuela: "SQP me llamó para saber si era gay"

Jorge Kike Acuña tuvo una carrera donde pasó por las dos universidades más importante de Chile, por Holanda en uno de los clubes más grandes del país, vivió en Sudáfrica y tuvo una corta estadía por la ciudad El Salvador para jugar en Cobresal.

En conversación con el Instagram de Redgol, el ex mediocampista contó cómo fueron sus primeras semanas en el club minero y lo difícil que se le hizo estar en una ciudad tan pequeña.

“Me costó mucho, porque luego de salir mucho en la farándula, porque ya todos me conocían. Las primeras dos semanas me sentía un extraterrestre, porque me miraban todos. Para ser sincero me acostumbre, porque soy simple: me gusta una TV grande, internet y Netflix y así puedo estar todo el día acostado. Lo pasé muy bien allá”, expresó.

El ex seleccionado nacional contó que formó un bonito grupo con Eduardo Lobos, Pablo Mota González y Larry Valenzuela. Justamente con este último tiene una historia que es recordada hasta el día de hoy.

En su estadía en Cobresal, Larry subió una foto a Instagram donde se pudo ver a Kike Acuña y a él en pelotas, dando la vuelta a Chile, pese a que fue borrada a los segundos de ser publicada por el jugador.

“Siempre le gusté al Larry (se ríe). Concentrábamos juntos y yo siempre dormía desnudo y con el celular sacó la foto. Luego la subió y yo le digo: ‘bórrala’, pero ya sabían todos. SQP me llamó para saber si era gay", sentenció.

La foto desnudos de Larry Valenzuela y Kike Acuña