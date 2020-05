Kalule Meléndez y el día que lo trataron de ladrón: "Una señora me miró y me dijo 'yo no tengo nada, no me robe'"

La carrera profesional de Rodrigo Meléndez ha estado marcada por su aspecto físico. El Kalule vivió en innumerables ocasiones malos tratos solo por sus rasgos, más cercanos a los nativos de Sudamérica, pero este miércoles superó los límites al revelar una particular anécdota.

En conversación con De fútbol se habla así de DirecTV, el actual entrenador de Deportes Colina contó que hace un tiempo atrás una mujer lo señaló como un ladrón. "Un día estaba en la farmacia y entraron tres tipos a asaltar. Escondí mis pertenencias entre los productos, había una señora al lado, me miró y me dijo 'yo no tengo nada, no me robe'".

No olvida a Colo Colo

Kalule también se dio el tiempo de analizar lo que ha ocurrido con Colo Colo durante los últimos meses. Primero abordó la salida de Mario Salas de la banca, asegurando que "nadie duda de la capacidad de Mario, pero lamentablemente no estuvo a la altura de lo que esperaba el hincha".

Durante sus cuatros años en Colo Colo, Rodrigo Melendez se transformó en uno de los jugadores más importantes del club. Foto: Agencia Uno

Por otro lado, abordó el problema entre los jugadores y la directiva de Blanco y Negro por las rebajas de sueldos en la pandemia del coronavirus, señalando que "Esteban Paredes es el jugador indicado para liderar al plantel de Colo Colo en el conflicto con la directiva".