¡Increíble! Miguel Riffo odiaba a Kalule Meléndez y no lo quería en Colo Colo: ahora son grandes amigos

Si hay un gran amigo que dejó en el fútbol Rodrigo Meléndez, ese es Miguel Riffo. Fueron múltiples veces campeones en Colo Colo y hasta dupla técnica una vez retirado. Pero la historia bien pudo ser distinta.

Así lo confesó Kalule en entrevista con DaleAlbo, donde reveló que no sólo no se llevaban bien, sino que Riffo lisa y llanamente “lo odiaba”.

“Siempre lo he dicho, trato de entregar ese mensaje. Los torneos, campeonatos, pasan, uno tiene que comportarse de manera sincera, entregar lo que siempre he entregado, eso es lo que al final te deja el fútbol. Tenemos una anécdota bien particular: Miguel me odiaba mal, y terminamos siendo grandes amigos”, expresó el ex seleccionado nacional.

“Miguel me odiaba porque habíamos jugado en contra. De prejuicioso, ‘me daba la sensación de que erai un hueón pesado, burlesco. Puta viene este hueón pesado pa’ acá’, dijo. Era la impresión que tenía de mí. Veníamos de ganarle la final a Colo Colo el 2003. Ahora somos grandes amigos, nos juntamos, debe ser de los grandes amigos que nos dejó el fútbol”, abundó.

Colo Colo 2006 en la Sudamericana, con Miguel Riffo y Kalule Meléndez como estandartes.

Pero no fue el único caso. “Con Ezequiel Miralles tuvimos muchos encontrones, lo encontraba pesado, mirador en menos, agrandado, canchero, varias veces le hice sentir cosas en contra, pero somos muy buenos amigos. El paragua Hugo Brizuela, el Beto Acosta, Pipo Gorosito, pero bueno es la apreciación, que cada uno defiendo sus colores y es parte del juego”, contó Kalule.

Finalmente, relató que “con Miralles me tocó pisarlo, pegarle, hacerle de todo, y terminamos teniendo una relación muy linda. Uno tiene que ser buena persona, más allá de que en la cancha tiene tareas que cumplir. Tratar de dejar una buena imagen como persona, que es lo que te deja el fútbol y la vida. Puedo mirar a cada compañero con los que jugué a los ojos”.