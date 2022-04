El Betis anunció este martes la renovación de Claudio Bravo por una temporada más, por lo que cumplirá 40 años el 2023 defendiendo la camiseta del cuadro andaluz. Un hecho inédito para un jugar chileno, lo que demuestra el alto nivel del meta en su carrera.

Julio Rodríguez fue quien entrenó al arquero cuando se formó en Colo Colo y aún mantienen una estrecha relación. En conversación con Redgol mostró su gran orgullo por todo lo que ha conseguido Bravo, quien sigue agrandando su leyenda.

"Es una muestra de todo su profesionalismo, su categoría y no solamente como futbolista, también como persona. Debería agradecerles a sus padres por la gran genética por la que está compuesto", manifestó Hulk Rodríguez.

Comentó que "en Europa reconocen más que nosotros la capacidad y trayectoria que ha tenido Claudio. Nosotros lo vemos acá por televisión desde que se fue a España y ellos lo han visto siempre, han visto las capacidades y la categoría que tiene. Sigue vigente a estas alturas de su carrera".

Sobre este último punto, indica que "a nivel nacional hay arqueros que se han caracterizado por jugar hasta sobre los 40 años, pero eso tiene que ver con muchas cosas. Claudio, por ejemplo, por su estilo de juego, por su capacidad, no se desgasta tanto. No se tiene que tirar a todas las pelota ni volar a cada rato. Es inteligente para jugar. Evita situaciones extremas, por eso no ha tenido tantas lesiones".

Finalmente comenta que es posible que nunca más vuelva al Monumental. "Yo no sé si llegue a Colo Colo, no sé lo que piensa después de terminar su contrato en Europa. No estoy seguro que quiera venir a Colo Colo o a otro equipo de Chile a retirarse, no lo hemos conversado, no lo tengo claro", cerró Rodríguez.