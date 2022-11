El plantel femenino de Arturo Fernández Vial denunció una lamentable situación interna. El club no les ha pagado sueldo y algunas perdieron hasta su hogar.

Para nadie es desconocido que el fútbol femenino se las ha arreglado para crecer en condiciones muy lejanas al profesionalismo. Pero pese a este, todavía hay algunos lugares en los que las jugadoras tienen problemas, como ocurrió en las últimas horas con el plantel de Arturo Fernández Vial, que denunció la demora en el pago de sueldos y arriendos.

Las estrellas del Almirante, que en la primera rueda de la temporada fue uno de los protagonistas del Campeonato Femenino y hoy está entrando a los play offs para luchar por el título, se unieron para dar a conocer una lamentable situación con la dirigencia.

A través de un comunicado difundido por sus jugadoras en redes sociales, el plantel reveló que Arturo Fernández Vial no les ha pagado ni los sueldos ni los arriendos de algunas integrantes. Esto ha hecho que incluso varias ya perdieran su hogar, viéndose obligadas a arreglárselas solas para seguir con sus carreras adelante.

"Como plantel femenino del club Arturo Fernández Vial nos vemos en la obligación de realizar este comunicado manifestando nuestro malestar y descontento ante reiteradas situaciones, las cuales no nos permiten entrenar de forma óptima y regular, viendo nuestra tranquilidad y bienestar afectados de manera considerable", comienzan explicando.

Ahí revelan que el problema no es de ahora, sino que se arrastra hace ya algunos meses y han generado una serie de problemas para seguir adelante con la temporada. Esto, incluso teniendo un mejor desempeño que el plantel masculino.

En detalle, los puntos son dos. El primero es la demora en el pago de los sueldos, lo que ha golpeado fuertemente. "A la fecha aún no tenemos claridad del día en que se realizarán los pagos de los sueldos de nuestras compañeras, lo cual afecta no solo en el ámbito económico, sino que también en cosas tan básicas como el hecho de no poder costear el transporte para ir a entrenar o alimentación requerida para deportistas de alto rendimiento".

El segundo y quizás el que más preocupación ha generado tiene que ver con los hogares de las jugadoras, que denuncian el retraso en el pago de pensiones. "Esta situación en particular nos preocupa de sobremanera, no solo por el retraso de las pensiones o lugar de varias de nuestras compañeros, sino porque hay algunas que están al límite de la expulsión de su lugar habitacional debido al no pago por parte de la institución, mientras que otras, lamentablemente, ya han sido expulsadas".

Aunque pese a todos los problemas, las jugadoras del Almirante descartaron dejar la competencia. "Cabe mencionar que bajo ningún caso nuestro compromiso con el club y la hinchada cambiará, ya que entendemos que ellos no son los responsables de lo que hoy en día está ocurriendo y nosotras hemos decidido continuar con nuestros entrenamientos y respectivos partidos, dejando atrás todas las adversidades".

"No obstante, no queremos que nuestra tan destacada participación en el Campeonato Nacional se vea afectada por problemas extra futbolísticos, razón por la cual hacemos llegar este comunicado con el objetivo de encontrar pronta respuesta y solución a estas situaciones", cerraron.

Tras conocerse la denuncia de las jugadoras, desde el club optaron por hacer como si nada ha pasado. De hecho, en las redes sociales publicaron imágenes de cómo se preparan para el choque de este sábado ante Palestino.

Revisa el comunicado de las jugadoras de Arturo Fernández Vial por la demora en el pago de sueldos y arriendos