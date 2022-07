Juan José Ribera dejó ver su molestia tras el duelo entre Audax Italiano y Colo Colo. Si bien aseguró que no responsabiliza al arbitraje por la derrota audina, sí manifestó que los dos goles albos no fueron del todo justos.

Colo Colo logró un agónico triunfo sobre Audax Italiano para tomarse con seguridad la punta del Campeonato Nacional. Gabriel Costa fue el encargado de darle el triunfo a los albos: el atacante peruano anotó con un tiro de penal, el que llegó al 90'+9 tras una falta a Marcos Bolados y terminó en el 2-1.

Para Juan José Ribera, entrenador del elenco audino, los goles albos no fueron justos. En la conferencia de prensa posterior al partido, el técnico manifestó que el arbitraje dejó pasar un offside en el gol de Juan Martín Lucero y que Costa debió haber recibido una segunda tarjeta amarilla y expulsión.

"Ellos no llegaron con mucha claridad en el primer tiempo, en el segundo tuvieron más ocasiones, por eso las modificaciones y cambio de sistema. No llegamos con claridad pero sí logramos marcar. Después, cada uno planifica el partido como lo ve. Estamos en realidades opuestas, ellos están arriba y nosotros en una zona que tenemos que meternos en copas y cada punto es importante", partió diciendo Ribera.

"El gol de Lucero, cuando él define, no está fuera de juego", reconoció Ribera. Pero luego lanzó: "Cuando se inicia la jugada, sí está. Y eso el VAR no lo revisa. No vengo a cuestionar a nadie, pero si se revisa toda la jugada, se ve que en su primer movimiento, Lucero estaba fuera de juego".

"Después hay un foul de Costa a Labrín que era doble amarilla. Al final, el jugador que hace el gol de penal debió ser expulsado 15 minutos antes. Hay situaciones que a uno no le gustan, no responsabilizo al arbitraje por la derrota, porque sí pudimos atacar mejor, es una autocrítica nuestra. Lo pudimos sacar adelante y empatamos, el punto era favorable por como se dio el partido", continuó.

"A lo mejor el penal es penal. Pero para mí Costa debía estar expulsado, sin ninguna duda, porque fue un planchazo que en todos los partidos del fútbol chileno es amarilla y acá no fue. Y en el primer gol hay un fuera de juego al inicio de la jugada. Espero que todo lo que es revisión de VAR sea justo", cerró el técnico.