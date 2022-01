En Radio ADN no cayó nada bien el actuar del VAR y Francisco Gilabert en el penal de Huachipato ante Copiapó . De hecho, Juan Cristóbal Guarello llegó a perder la paciencia y deja claro que a su juicio algo no huele bien, mientras Rodrigo Hernández explicaba un tema puntual de la jerga entre el réferi y los asistentes de video.

El duelo entre Huachipato y Deportes Copiapó, por la revancha de la promoción 2021, sigue generando polémica y suspicacias tras liberarse el audio del VAR en el cobro del bullado penal en favor de los acereros.

El árbitro Francisco Gilabert cobró el penal tras ir a ver el monitor, esto pese a que Cristian Droguett y Loreto Toloza en el VAR le recomendaron de inicio que no había falta, para después ceder ante la seguridad del réferi.

Y el video no dejó nada contento a Juan Cristóbal Guarello. De hecho, el periodista se mostró aún más indignado en Radio ADN en medio de un tenso cruce con Rodrigo Hernández.

Guarello sigue sin entender cómo los asistentes del VAR “se dieron vuelta” tan rápido en su percepción de la jugada y a estas alturas considera que hay más de algo raro en una promoción desvirtuada completamente de inicio. Hernández por su parte intentó explicar que el polémico “confirmo decisión” del VAR no fue para validar que fue penal, sino aceptando la determinación del árbitro como máxima autoridad del partido.

En el largo diálogo, Guarello perdió la calma y llegó a levantar la voz ante su clara indignación por lo sufrido por Deportes Copiapó, reiterando varias veces que a su juicio hay signos de deshonestidad y descaro evidente en el fútbol chileno.

El diálogo de Radio ADN tras el audio del VAR

-Pancho Mouat: parte diciéndole que por favor evalúe que no hay penal y después ‘confirmo decisión’.

-Juan Cristóbal Guarello: no, no, no, bueno, ya…

-Pancho Mouat: es insólito. ¿Qué les parece? ¿Confirmo de decisión? Pero qué es esto.

-Rodrigo Hernández: la autoridad es el árbitro.

-Tigre Cruces: entonces listo, la autoridad es el árbitro. Desenchufemos el VAR.

-Pancho Mouat: entonces para qué inventan el VAR.

-Tigre Cruces: el detalle es que en la primera parte del diálogo hay dos encargados del VAR que le dicen que no es penal, Cristian Droguett y Loreto Toloza.

-Rodrigo Hernández: no le están diciendo que no es penal.

-Juan Cristóbal Guarello: listo, se acabó. Tamos. (El jugador de Copiapó) llega claramente primero a la pelota.

-Rodrigo Hernández: eso lo escuché, pero eso no significa que le están diciendo a el que no es penal o están expresando su visión.

-Pancho Mouat: para eso están ahí revisando el monitor.

-Juan Cristóbal Guarello: le dicen que no hay falta (gritos), tráeme la pizarra: no hay foul. Deja de defender hueones. ¿A quiénes estás defendiendo? Al arbitraje.

-Rodrigo Hernández: cómo voy a defender al arbitraje si es impresentable.

-Juan Cristóbal Guarello: le están diciendo claramente que llega antes al balón. ¿Qué tienen que hacerle títeres al hueón?

-Rodrigo Hernández: acá estamos demonizando a Droguett…

-Juan Cristóbal Guarello: sí, se cagó entero Droguett. Ni la peleó.

-Rodrigo Hernández: El gran responsable es Gilabert.

-Pancho Mouat: pero Droguett es enfático al principio diciéndole, y es su rol: te pido que evalúes. Ok. Y el otro gallo le dice me da lo mismo porque yo veo penal arriba y abajo. Y el otro le dice confirmo decisión en vez de decirle no estoy de acuerdo con la determinación que vas a tomar.

-Rodrigo Hernández: es lo que tendría que haber ocurrido. Ustedes no me dejan terminar porque Guarello se vuelve loco caminando por las paredes. Como voy a defender el arbitraje. Si hay que defender a alguien es la consecuencia de Toloza.

-Juan Cristóbal Guarello: …no le dijeron penal con letras de neón. El tema de fondo es que los dos que estaban en el VAR no vieron penal y le dijeron claramente que fue balón.

-Rodrigo Hernández: la voltereta de Droguett es incomprensible.

-Pancho Mouat: y Castrilli que salió prestándole ropa a Gilabert, diciendo que estaba de acuerdo con él.

-Juan Cristóbal Guarello: ojo pancho… con condicionales. Habría un roce abajo… Haber visto falta en la camiseta arriba, ya. Pero ver falta abajo eso ya es ser deshonesto. (…) Te estás jugando la permeancia o el ascenso, no era un penal cualquiera. Les quedó claro a todos ustedes, si el VAR te está diciendo que no es penal, y aun así terminas cobrando algo que tiene tanta consecuencia, más arreglado que una cabeza de chancho.

-Pancho Mouat: lo del VAR hay que volver a pensarlo y reflexionar. Están desnaturalizando este juego de manera abismante.

-Juan Cristóbal Guarello: el penal en Copiapó ni siquiera fueron a mirarlo al VAR y era muy discutible. Está bueno ya. Si llegaba a hacer un gol Copiapó, capaz que Gilabert cabeceaba un centro… Ya es mucho, muy descarado. (…) Venía cobrado del lunes ese penal. Está claro, ya es muy evidente, todo muy grosero. Y creyeron que iba a pasar colado porque la selección tapa todo.