José Basualdo revela: "Los egos de Paredes y Rivarola chocaban un poquito en Santiago Morning"

José Basualdo, el ex mediocampista y posteriormente entrenador argentino, llegó a Chile el 2008 para dirigir a Santiago Morning, donde dirigió a Esteban Paredes y Diego Rivarola. En conversación con Radio ADN, Pepe detalló su experiencia con los ídolos de Colo Colo y la U.

“Impresionante. Paredes venía de un problemita que sufrió en Chipre, fue allá y lo engañaron. La pasó muy mal y el Chago le dio una mano. Pudo devolverse, obviamente se vino con una mano atrás y otra adelante porque la pasó muy mal y dejó todo. Tras eso lo tomo yo, le dije a Berizzo que Esteban merecía una oportunidad en la selección y Toto me hizo caso. Hacía de todo tipo de goles, hacía lo que quería”, dijo Basualdo.

Agregó: “¿Diego Rivarola? Muy bien también, pero chocaban un poquito los egos entre él y Esteban Paredes, a veces se hacía difícil ese encontronazo”.

Complementa que “obviamente Paredes representa mucho para el Chago, entonces cuando a veces lo sacaba a él y no a Paredes, Rivarola me quedaba mirando como diciendo ‘¿por qué me saca a mí y no a él?’. Entonces ahí hay un poquito de ego, pero a pesar de eso era muy profesional y rindió de acuerdo a lo que yo pretendía”.

Y en 2009 Basualdo llegó a Universidad de Chile como sucesor de Sergio Markarián, que se fue con el título en la mano y molesto con casi todos. El DT duro poco en el cargo y ya el 2010 fue reemplazado por Gerardo Pelusso.

Rivarola y Paredes en Santiago Morning.

“Que te vengan a buscar de la U es gratificante, resigné demasiadas cosas y no me arrepiento, ya que lo hice convencido de dirigir a un grande, pero quizás no era el momento. Los jugadores estaban agotadísimos, entre algodones y luego mi contrato prácticamente lo regalé. Pasaron muchas cosas que no se evaluaron, es por eso que quizás me dolió. El presidente Federico Valdés que sale a decir las cosas que dijo estando yo en Argentina, fue un desubicado y yo sin tener el derecho a réplica”, sentenció.