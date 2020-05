Jorge Segovia: "Por los visto, me conformo con que el próximo presidente de la ANFP sea decente"

Jorge Segovia se refirió a las agitadas aguas en la ANFP con la probable salida de Sebastián Moreno de la presidencia de Quilín. En conversación con Radio ADN, el propietario de Unión Española consideró cuál debe ser la principal característica del sucesor de Moreno.

“Visto los últimos presidentes de la ANFP me conformo con que sea decente, si es así ya tendría mucho ganado. Que tenga capacidad de gestión y experiencia. Lo primero es que sea decente y trabaje por los intereses del fútbol y los clubes, no de los propios”, dijo Segovia.

El español ganó las elecciones de la ANFP evitando un segundo período de Harold Mayne-Nicholls. No pudo asumir el cargo y llegó Sergio Jadue. Tras el gran escape del calerano vinieron Jadue, Jaime Baeza, Arturo Salah y Moreno.

Segovia siguió complementando: “¿Jadue? Creo que no era decente por lo visto. ¿Qué yo era su principal sustento? No es tan así, yo fui elegido democráticamente como presidente de la ANFP, luego por un manejo interno turbio no pude asumir. Así surge Jadue en una votación de los clubes, en la que Unión se abstiene”.

Añade que “cuando sale elegido Jadue yo no estoy en el directorio, después muchos otros presidentes de clubes me piden que ingrese al directorio para darle solidez, y por un periodo transitorio”.

También fue consultado por el despido de Claudio Borghi de la banca de la Roja en Suiza tras el partido contra Serbia: “ese es un tema que se habló después de un partido de selección donde se jugó muy mal, lo hablamos los miembros del directorio. Yo dije que no daba para más, arriesgábamos no clasificar y creo que no me equivoqué. Pero no fui yo solo el de la determinación, fuimos 4 ó 5 directores”.

Por último analizó la situación financiera de Unión Española en medio de la crisis sanitaria y económica generada por el coronavirus. Segovia advierte que su club está bien parado, pero el resto la tiene muy difícil.

“En tanto sigamos recibiendo fondos del CDF, que es el principal aporte, si esos fondos se terminan la continuidad sería muy compleja. Afortunadamente Unión Española también tiene respaldo de nuestra institución, por lo que podríamos hacer algunos ajustes para seguir subsistiendo, pero para la actividad seria dramático, otros clubes no tienen el respaldo que tiene Unión Española”, sentenció.