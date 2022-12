Santiago City dio un verdadero golpe al mercado tras confirmar a Jorge Kike Acuña como su flamante nuevo entrenador para la temporada 2023. Quien fuera formado futbolísticamente en Universidad Católica, tendrá su debut como DT en el fútbol, esto luego de una corta etapa como interino en San Felipe durante el 2021.

El ex Feyenoord de Países Bajos entregó en charla con RedGol en La Clave sus primeras palabras como DT de Santiago City, elenco que en la temporada pasada ascendió de la Tercera B a la Tercera A y que en este 2023 que se nos viene buscará dar el salto al profesionalismo.

“Estoy contento por recibir esta oportunidad. Está complicado encontrar trabajo de entrenador por la dura competencia que hay. No tenía muchas ganas de volver al fútbol, porque mandé currículum para todos lados y no salía nada. Recibí la noticia de que iba ser el DT de Santiago City durante mis vacaciones en Colombia. Ahí me di cuenta de cuanto extrañaba al fútbol. Yo ya estoy trabajando con el cuerpo técnico para ver cómo será la pretemporada. La verdad es que estoy contento, como un cabro chico, por este nuevo desafío”, afirmó el ex volante.

En ese sentido, Acuña sostuvo que “le doy mucho valor a tomar esta primera experiencia dirigiendo. Lo agradezco mucho. Espero poder llevar a Santiago City al fútbol profesional, tener esa bandera en la ANFP. Se me está contratando y eso me tiene muy contento, es el inicio de mi carrera como DT. No es un interinato, no me están sacando del fútbol joven. Di la vuelta larga, porque jugué en Municipal Las Condes en ese estadio, ahí forjé carácter”.

“Prometo mucho trabajo y un equipo ordenado, con buen trato de balón. Nacimos en la UC, donde uno se caracteriza por eso. Queremos ser agresivos e intensos, que sea un equipo aguerrido. Queremos jugar bien al fútbol en Santiago City (…) Me gusta mucho el trabajo de Miguel Ponce. Lo que hace durante la semana es muy bueno y es un gran entrenador”, agregó.

Sobre lo que será su trabajo en el día a día con los jugadores, Kike afirmó que “soy muy cercano, muy de piel. Me gusta conversar mucho y abrazar. Siempre cuando tengo la posibilidad cuento, más allá del tema futbolístico, lo que sucedió en mi vida. Me abro con el futbolista. Lo hice en San Felipe y lo haré en Santiago City, quiero que sepan quien soy, quiero ayudarlos a que no cometan los errores que yo cometí. Voy a conversar sobre mi vida, para que me conozcan bien. Si se los digo yo, será muy motivante para ellos”.

“Para mí es fundamental. Cuando sientes cariño hacía la persona que te está entrenando, uno lo defiende y se la juega por él. Lo que hace Jaime García en Ñublense es muy especial, es cariñoso con los jugadores y se preocupa por ellos. Eso el jugador lo agradece y después en la cancha dan lo mejor para defender al que está en la banca”, concluyó.