Jorge Contador, presidente de Coquimbo Unido: "Quien debe proteger a los clubes es la ANFP"

Coquimbo Unido recibió una mala noticia a 24 horas del partido más trascendental de su historia cuando enfrenten a Defensa y Justicia en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana al no poder disfrutar al máximo de su condición de local, pues el partido se desarrollará en el Estadio Nacional.

Por motivos sanitarios, la Conmebol cambió la sede del Francisco Sánchez Rumoroso al recinto de Ñuñoa, una decisión que no cayó nada bien en el cuadro pirata y así lo manifestó el presidente de la institución, Jorge Contador, quien conversó con Los Tenores en Radio ADN.

Es por eso que mostró su molestia por lo sucedido. "La situación no resiste ningún análisis. Al jugar con Junior hicimos escala en Lima. Defensa y Justicia usaron una parte del reglamento que creo no corresponde. Somos perjudicados económica y deportivamente", enfatizó el directivo durante la entrevista.

Contador contó que supo de la novedad entrada la tarde de este miércoles y lanzó un dardo a la federación chilena. "Quien debe proteger a los clubes ante la Conmebol es la ANFP, no nosotros. Fuimos a última hora notificados de esta situación", puntualizó.

Sin embargo, no apunta a encender mayores polémicas. "Ya no sacamos nada con buscar culpables. Creí que estas cosas ya no pasaban en el fútbol sudamericano", indicó. De igual forma no ve posible que los tres contagios de Covid-19 en Defensa y Justicia perjudiquen el compromiso. "No corresponde que se suspenda el partido, así como tampoco corresponde que se jugara en Santiago".