Johnny Herrera: "Uno se cansa de que lo insulten, me defiendo porque me tira un combo"

Ex Futbolistas

Johnny Herrera, el ex arquero de Universidad de Chile, Everton, Audax Italiano y la selección chilena, salió al paso y rompió el silencio tras ser protagonista de la polémica por una pelea a combos en un lugar nocturno.

El video en el que Herrera agrede a otro sujeto fue filtrado del registro de las cámaras de seguridad de la discoteca Bar Candelaria, en Vitacura.

En breve conversación con La Tercera, el otrora arquero de los azules manifestó que “uno se cansa de que lo hinchen, insulten y ofendan sin haber hecho nada. Sólo me defiendo después que me tira un combo”.

Cabe recordar que Johnny Herrera aparece en las imágenes dándole tres combos en el rostro a un sujeto, dejándolo nocaut en el suelo. Esto justo antes de que llegara un guardia de seguridad.

El incidente data del reciente viernes 20 de enero por la madrugada y por ahora se desconoce cuál fue la razón que motivó la pelea y furia de Johnny Herrera.

El agredido

Tras conocerse el video protagonizado por Johnny Herrera, el periodista Sergio Rojas se contactó con el sujeto que recibió los puñetazos del hoy comentarista de TNT Sports.

“Yo conversé con la persona golpeada, él no quiere dar su versión en cámara. Está viendo si toma alguna acción legal en contra de Johnny. Me comentó que Herrera estaba absolutamente fuera de sí. Dijo que ambos habían tomado. No entra en detalles”, explicó Rojas.