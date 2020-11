Joaquín, volante de Audax e hijo del mítico Pelado Montecinos: "Tenemos una relación espectacular. Soy feliz de tener un papá como él"

Joaquín Montecinos se transformó en flamante refuerzo de Audax Italiano el pasado 5 de noviembre, aterrizando en primera división a los 24 años y con toda la esperanza de intentar igualar el legado de su padre, el histórico delantero Cristián Montecinos.

El arribo de Joaquín a la división de honor de honor del fútbol chileno se dio tarde, pero gracias a la experiencia de una vida ligada al balompié, el volante no desespera y está listo para aprovechar la oportunidad.

En diálogo con Redgol, el refuerzo Tano para la segunda rueda habló de todo, sus metas, sueños y, por supuesto, la excelente relación que lleva con su padre, mítico ex artillero de Deportes Concepción.

"Nosotros conversamos mucho, tenemos una relación espectacular no sólo en el fútbol sino que en la vida... él me da consejos de vida que son muy importantes", comentó agregando: "él tiene una trayectoria en el fútbol espectacular donde jugó en todos lados donde fue, y fue importante en los clubes, entonces él tiene un nivel de aprendizaje mucho mayor que intenta impregnarme siempre con conversaciones".

Las buenas actuaciones de Montecinos en Melipilla le valieron el salto a primera junto a Audax.

Joaquín complementó asegurando que "tenemos una relación que, la verdad yo soy feliz de tener un papá como Cristián Montecinos que fue tan importante en el fútbol, con una trayectoria espectacular. Para mí es un orgullo".

El volante de 24 años está feliz de la oportunidad que se le dio en Audax, donde sueña con hacer las cosas bien y seguir avanzando en su carrera.

"He tenido un tiempito bastante positivo, me ha ido súper bien, y poder estar en Audax es algo por lo que trabajé hace largo tiempo. Me siento muy feliz y tengo muchas ganas de seguir logrando cosas. Recién comienza mi carrera en primera división, que es donde las papas queman. Estoy muy motivado y feliz", reflexionó Montecinos.

Por último, Joaquín se mostró abierto a hablar de su futuro y no escondió su anhelo de seguir creciendo hasta -eventualmente- partir al extranjero, pero siempre con mesura.

"Es fundamental mantener los pies en la tierra. Es mejor ir avanzando pasito a pasito a veces es mucho mejor que avanzar de un salto tan grande, porque ahí es donde se cometen errores. Yo he ido quemando etapas a medida que va pasando mi carrera, paso a paso, y este paso (Audax) era fundamental para poder seguir escalando a lo que yo quiero", comentó.

Finalmente Montecinos cerró asegurando que tiene "objetivos súper claros. Sé para dónde voy. Ahora tengo que aprovechar esta oportunidad, demostrar para qué estoy capacitado y seguir creciendo en el fútbol".