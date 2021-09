El técnico de Audax Italiano lamentó que el crack nacional no estuviera en la nómina de Martin Lasarte. Eso sí, cree que tarde o temprano tendrá su oportunidad.

Vitamina Sánchez y su apoyo a Joaquín Montecinos tras no ser convocado a la selección chilena: "Se lo merecía"

La selección chilena ya tiene lista su nómina para la triple fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. Martín Lasarte entregó la convocatoria de jugadores para los duelos ante Perú, Paraguay y Venezuela, con varias sorpresas y ausentes.

Dentro de los nombres que se extrañaron en el llamado de Machete para los cruciales encuentros para mantener el sueño de la cita deportiva está el de Joaquín Montecinos. El mediocampista de Audax Italiano ha sido una de las figuras del Campeonato Nacional y ha hecho méritos para vestir la camiseta de la Roja, pero por ahora se queda con las ganas.

Lasarte no tomó en cuenta el rendimiento del melenudo jugador itálico y se inclinó por otros como los de Luis Jiménez y Pablo Galdames, dos que no han sumado minutos en el último mes. El hecho no deja de llamar la atención incluso en su club, donde lo veían en la nómina.

Así lo reconoció Pablo Vitamina Sánchez, quien en conferencia de prensa aseguró que Montecinos se había ganado un llamado a Chile. "Creo que si, porque es un pilar muy importante en nuestra campaña. Hoy estamos en el tercer puesto con la UC y este buen momento no se sostiene solamente por Joaquin Montecinos, pero si que tiene un porcentaje muy alto".

De hecho, el técnico de Audax recalcó que el jugador debió ser convocado, aunque su actual club pudo pasar la cuenta. "Hubiera sido un premio para él y creo que se lo merecía, pero en clubes más terrenales no tenemos posibilidades de que nos citen jugadores muy seguido".

No obstante, Vitamina se mostró contento por el presente que vive su pupilo. "Como entrenador me llena de orgullo que por lo menos haya un jugador que esté dando que hablar y me encantaría que en el día de mañana lo convoquen. Va a llegar su momento".

Por ahora, Montecinos tendrá que seguir esperando por su oportunidad para defender a la selección chilena. Ahora se enfoca en lo que será el próximo desafío con Audax, que este jueves enfrenta a Unión Española buscando seguir en la pelea por el liderato. Para ti, ¿merecía estar en la Roja?