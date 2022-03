Joaquín Montecinos vive un dulce momento desde hace un buen tiempo pues su pasada temporada con Audax Italiano le valió empezar a ser llamado con la selección chilena, por lo que en medio de todo esto siempre se originó la pregunta de qué equipo es hincha el delantero que ahora milita en Tijuana.

Su mamá, Viviana Naranjo, había afirmado que en su corazón el color azul es el que más predomina. "Yo soy de la U, pero la Unión va en el corazón de mi padre, porque yo crecí en la Unión... pero ahora soy hincha de Joaquín", confesó en una reciente conversación hecha con RedGol.

Sin embargo, ahora el propio futbolista habló de qué club ama y es Deportes La Serena. "Es el club del que soy hincha porque al final viví una etapa muy importante de mi vida, en la que me pasó de todo, momentos muy lindos, momentos muy difíciles", manifestó en un live de Instagram con Onlygranates.

La gran cantidad de tiempo que pasó con los Papayeros lo volvieron un fanático de la institución. "Hice mi primer gol porque de chico voy al estadio y pasaron muchas cosas. Mi mamá dijo que muchas veces de chico iba a ir a ver a la U con mi padrastro pero ya de grande siempre me llamó La Serena", puntualizó.

Montecinos explicó sus motivos de su amor a los granates. "Es la ciudad que viví ahí casi toda mi vida, estudié ahí en el colegio, están mis amigos. Me empecé a hacer hincha y cuando debuté y jugué más hincha todavía. Hay un amor que creció y más grande me hice hincha. Cuando me lesioné más hincha de La Serena, viví el momento más duro y luego el más feliz cuando volví porque fue como debutar de nuevo. La gente me tiene un cariño porque siempre me entregué al 100 porque no se puede decir que yo sea ídolo".