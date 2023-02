Jaime García detalló que le nace poner la camioneta para ayudar a damnificados por el asunto de los incendios en el sur, algo que valora mucho pues siente una unión que en el fútbol a veces no se visualiza por "falta de solidaridad".

Jaime García está participando activamente en la región del Ñuble en ayuda a quienes están complicados con el asunto de los incendios que afecta la zona sur de Chile. Y asegura que se encuentra con una realidad a la que no está acostumbrado normalmente, debido a que el mundo del fútbol muchas veces no deja ver la realidad.

"Uno ve gente que está ayudando todo el día, todos los días. Se siente que es un momento de unión y me saco el sombrero con los bomberos, que hacen cosas desinteresadamente. En el mundo del fútbol también somos una familia, pero nos falta esa solidaridad que uno ve acá. Son dos mundos distintos”, comentó en Radio ADN.

Agregó el DT de Ñublense que "a mí el tema social me ha costado siempre, pero me nace hacer esto, ya que tenemos que recuperar la humanidad. Estoy contento en hacerlo, poner la camioneta a disposición para los voluntarios y ayudar dentro de lo que se pueda".

Explicó el estratega que llevó a los chillanejos a Copa Libertadores que "uno ve otro mundo, otra cosa que el fútbol no te da, vas viendo experiencias que no ves habitualmente. Te hace ver otra realidad. Se conoce gente nueva, encuentras amistades desinteresadas que no tienen que ver con el mundo del fútbol".

Finalmente destacó que, lentamente, la zona donde reside está mejor. "En Chillán está un poco mejor, pero en otros sectores no, ya que siguen evacuando a la gente", confesó con preocupación por lo que se está viviendo.

Ñublense no jugó la fecha pasada contra Colo Colo justamente por este asunto. Sin embargo volverá a la cancha el próximo lunes, justamente ante los albos en el estadio Monumental, luego de que el duelo ante O'Higgins que debía realizarse en Chillán también fuera pospuesto.