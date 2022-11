Este domingo Ñublense de Chillán empató 1-1 frente a Colo Colo en el Nelsón Oyarzún y terminó el Campeonato Nacional como escolta del Cacique, además de clasificar a la Copa Libertadores de América.

El entrenador Jaime García ahora se entusiasma con competir en aquel torneo internacional y dar un salto del calidad a nivel local para disputar una copa con los equipos llamados grandes de Santiago.

En conversación con Cooperativa, se refirió a la clasificación de Ñublense a la Copa Libertadores y pidió a la dirigencia establecer cuáles serán los objetivos: "Tenemos que dejar claro si queremos participar o competir. Está el presupuesto o los jugadores. Después te cortan la cabeza nomás. A mí me gustaría competir, ¿Como club vamos a dar un pasito más?".

Al hablar sobre los objetivos para la próxima temporada, dejó abierta la posibilidad de dejar el club, pero aclara que le motiva seguir en Ñublense: "Cuando digo me gustaría seguir... Yo dirijo a cualquier equipo, yo acá después no llego y estoy abierto para dirigir donde me digan. Pero a mí me gustaría dar ese saltito, ¿por qué no hacer competir a los equipos de provincia y tenerlos arriba? Para que el Campeonato no se centralice".

Luego, reconoció que buscar dar un salto en su carrera como DT: "En algún momento tendré que partir, yo estudié para eso, me estoy sacrificando en el tema profesional. Siento que estoy preparado ya y quiero dar ese saltito. Vamos a ver cómo estamos como club y como cuerpo técnico".

Acerca de la preparación para 2023, indicó: "Queremos mantener la tranquilidad, mentener un proceso, me respaldaron en momentos malos. Hay que mantener la columna vertebral, no podemos volvernos locos. hay que mantener lo que hemos hecho en los últimos 4 años. Los jugadores nuevos tienen que venir a adaptarse y que se entreguen".