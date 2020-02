Ivo Basay y goleada de Palestino a Cerro Largo: “No es fácil hacer cinco goles en Copa Libertadores”

Ivo Basay, entrenador de Palestino, destacó la goleada por 5-1 ante Cerro Largo en San Carlos de Apoquindo, resultado que les dio la clasificación a la fase 3 de la Copa Libertadores.

“No es común un resultado abultado. Para eso uno se prepara y creo que es un resultado como tal y algo inusual porque no es fácil hacer cinco goles en Copa Libertadores”, empezó señalando el DT en conferencia de prensa.

A pesar de la categórica victoria, el entrenador aseguró que aún tienen muchas cosas por mejorar. “Cuando marcamos el cuarto sabíamos que el partido estaba amarrado. Sin duda que hay cosas por corregir y la celebración es a medias, porque tenemos partidos el fin de semana y la próxima llave, pues creo que tenemos el camino que necesita Palestino como para complicar a rivales en Copa Libertadores”.

Agregó que “por el momento no pienso en el próximo rival, solo pienso en la próxima fecha y queremos recuperarlos a todos. Hoy pusimos la pelota al piso y cambiamos micho de la semana pasada. No podemos perder nuestra esencia y eso no se reflejó”.

Por consiguiente, al ser consultado por un nuevo triunfo en una llave directa de Libertadores, mencionó que “lo principal es creer en los jugadores y me parce que esto es gracias a poder competir a nivel internacional. Palestino es un equipo que es entretenido de ver y siempre te sale a jugar. Es el camino que tiene este grupo de jugadores para seguir progresando”.