Ivo Basay le contesta a Javier Torrente tras sus quejas por el triunfo de Palestino ante Everton: “La superioridad se demuestra con goles”

Javier Torrente se quejó amargamente por la derrota que su equipo, Everton, sufrió ante Palestino en La Cisterna en una nueva fecha del Campeonato Nacional. Todo esto por que, según su visión, al menos merecieron un empate y terminaron llevándose un 1-0 en contra.

“Palestino lo ganó con un remate de una equivocación nuestra de pelota parada. Fuimos iguales que el rival y tranquilamente nos podríamos haber llevado algo. Tuvimos jugadas de ataque a través de balón parado, no le echaría la culpa a ningún futbolista, nos vamos con las manos vacías injustamente”, sentenció el argentino.

No obstante, para Ivo Basay, DT de Palestino, no estuvo ni cerca de ser así y le devolvió la “gentileza” a su colega. “A mí no me gusta quejarme cuando tenemos más posibilidades, como en muchos partidos donde no hemos sido capaces de darlos vuelta. Es muy vago el tema de decir que ‘fueron superiores’, la superioridad se demuestra con goles y nos ha pasado a nosotros al revés. Lo más importante es que se ganó”, lanzó el Hueso.

Sobre el partido, el ex delantero comentó que “lo que uno trata siempre es estar dentro de los primeros lugares peleando en la parte de arriba. Después en cuanto al ritmo físico, lo hemos dicho y lo dije mucho antes de esta vuelta después de tanto tiempo parados, que iban a haber lesiones”.

“Jugadores con problemas musculares los hemos tenido al igual que muchos equipos, pero creo que estos cuatro partidos después de la vuelta van a ser los que van a marcar un parámetro importante en cuanto al rendimiento físico”, abundó.

Palestino le ganó por 1-0 a Everton y Basay se tostó por los dichos de Torrente. | Foto: Agencia Uno

Finalmente, Basay recalcó que “vienen varios partidos, no se cuántos son si ocho o nueve, invictos. Pero más allá de cómo jugar, porque nos plantearon también un partido muy complicado, la idea era dejar los puntos aquí en casa porque sabemos que van a venir rivales muy difíciles”.