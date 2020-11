Humberto Suazo histórico: hace el gol 100 en Primera División y complica a Colo Colo

La Fecha 20 del Campeonato Nacional ha sido testigo de un momento histórico para los fanáticos y fútbol chileno. Humberto Suazo anotó el empate parcial entre Palestino y Deportes La Serena, llegando a los 100 goles en Primera División.

El san antonino llevaba varias semanas a la espera de tanto de los festejos, pero no fue hasta este domingo que lo consiguió. Y no podía ser de otra forma que no fuera a su estilo, guerreando para meterse en el área y así convertir.

Cuando el reloj marcaba el minuto 34' y los papayeros caían por la mínima, un centro desde la derecha de Richard Paredes encontró a Chupete metiendo justo la punta del pie para poner la pelota en el palo derecho de Federico Lanzillota y decretar el 1-1.

100 goles que no solo le sirven a Deportes La Serena para ilusionarse con el triunfo en la segunda mitad, sino que también complican a Colo Colo, que está atento a que los papayeros se compliquen y así no los superen en la tabla de posiciones.

Revisa el histórico gol 100 de Humberto Suazo en Primera División

