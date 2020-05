Huachipato volverá a los entrenamientos este lunes a las 8 AM

Cobresal fue el primer club del fútbol chileno en poder realizar un entrenamiento en su campo de juego en medio de la pandemia del coronavirus en Chile. Sin embargo, la Seremi de Salud de la región los obligó a parar y volver a la rutina online.

Esta práctica se produjo porque en la ciudad de El Salvador no habían contagiados y recién estaba iniciando el covid-19 en Chile, teniendo cifras incomparables a las de ahora.

Sin embargo esta situación no importa en Huachipato, quienes volverán a los entrenamientos este lunes a las 8 AM, con todas las medidas de seguridad y en grupos reducidos.

Huachipato en su último partido de Campeonato Nacional

“Huachipato o cualquier equipo que quiera retornar a los entrenamientos en una comuna que no esté en cuarentena, no estará infringiendo nada. Quizás es reprochable por el momento que se vive, pero en estricto rigor no habrá problema. En Talcahuano no hay cuarentena, por lo cual perfectamente un grupo menor a 50 personas puede reunirse”, aseguraron a La Tercera desde el comité regulador.

Recordemos que el conjunto Acerero lleva semanas realizando exámenes de covid-19 a sus jugadores, dando un 100% de resultados negativos.