Actualidad de Huachipato: así llegan los acereros al Campeonato Nacional 2021

La cuenta regresiva para el regreso del Campeonato Nacional está a nada de llegar a su fin. El fútbol chileno vuelve en gloria y majestad este sábado, en un torneo donde Huachipato quiere dar la gran sorpresa.

Los acereros lograron clasificar a Copa Sudamericana, donde ya dieron el primer golpe ante Deportes Antofagasta. Una línea que esperan repetir en el plano local, con un plantel joven al mando de Juan José Luvera.

Huachipato lleva varias temporadas en la zona media de la tabla de posiciones, por lo que este 2021 quieren entrar de lleno en la pelea por el título. Para eso, están trabajando una base renovada y donde los juveniles quieren ser figuras.

Huachipato quiere seguir celebrando como en Copa Sudamericana. Foto: Agencia Uno

Refuerzos de Huachipato

César Huanca (Deportes Iquique, Chile) y Walter Mazzanti (Atlanta, Argentina).

Suspendidos de Huachipato

Los suspendidos de Huachipato para el inicio del torneo son Javier Altamirano (un partido) y Cris Martínez (un partido)

Plantilla de Huachipato

Arqueros

Gabriel Castellón, Brayan Manosalva y Martín Parra (Sub 21).

Defensas

Ignacio Tapia, Nicolás Ramírez, Benjamín Gazzolo, Bastián Solano (Sub 21), Dylan Aravena (Sub 21), Cristian Cuevas, Nicolás Baeza, Ramón Sáez, Antonio Castillo, Juan Córdova y Joaquín Gutiérrez (Sub 21).

Mediocampistas

Claudio Sepúlveda, Joaquín Verdugo, José Molina (Sub 21), Álvaro Garrido (Sub 21), Javier Altamirano (Sub 21), Israel Poblete, César Valenzuela y Brayan Palmezano (Sub 21).

Delanteros

Cris Martínez, Kevin Baeza, Walter Mazzantti, Mauricio Godoy, Denilson Ovando (Sub 21), Nicolás Silva (Sub 21), César Huanca (Sub 21) y Maximiliano Rodríguez (Sub 21).

Formación de Huachipato

Por lo visto en Copa Sudamericana y las bajas actuales, Huachipato formaría en el Campeonato Nacional con Gabriel Castellón; Joaquín Gutiérrez, Nicolás Ramírez, Ignacio Tapia, Cristian Cuevas; Claudio Sepúlveda, Israel Poblete, Javier Urzúa; Walter Mazzantti, Maximiliano Rodríguez (César Huanca) y Cris Martínez (Kevin Baeza).

Recuerda que (la Copa Libertadores Femenina, la Supercopa Argentina, las Clasificatorias o el Campeonato Nacional) puedes vivirlo en vivo y en directo con la mejor definición en TNT Sports, TNT Sports HD y Estadio TNT Sports.