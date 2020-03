Horario y dónde ver en vivo y en directo O'Higgins vs Deportes Antofagasta por la octava fecha del Campeonato Nacional

O'Higgins de Rancagua se alista para recibir a Deportes Antofagasta en un atractivo duelo por la 8° fecha del Torneo Nacional.

Dicho compromiso no tendrá público, y es que a pesar de que había permiso para recibir hinchas en el Teniente de Rancagua, se decidió por prevención no vender entradas.

El duelo tendrá a unos complicados celestes, que de la mano de Patricio Graff no han podido convencer y están en el antepenúltimo lugar de la tabla.

En la visita estará el CDA, que luego de un prometedor comienzo, se fue quedando en estos últimos partidos y querrá aprovechar el mal momento de los rancaguinos.

Día y hora: ¿Cuándo juegan O'Higgins vs Deportes Antofagasta por la octava fecha del Campeonato Nacional?

O'Higgins vs Deportes Antofagasta por la octava fecha del Campeonato Nacional jugarán este lunes 16 de marzo a las 18:00 horas de Chile.

Televisión: ¿Quién transmite O'Higgins vs Deportes Antofagasta por la octava fecha del Campeonato Nacional?

O'Higgins vs Deportes Antofagasta por la octava fecha del Campeonato Nacional será transmitido, como es habitual, por CDF Premium y CDF HD, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Online: ¿Dónde ver en vivo y por streaming O'Higgins vs Deportes Antofagasta por la octava fecha del Campeonato Nacional?

Si buscas un link para ver en vivo y online O'Higgins vs Deportes Antofagasta por la octava fecha del Campeonato Nacional, podrás hacerlo en Estadio CDF y CDF GO (en este último solo si eres cliente de CDF HD en DirecTV, Claro o Entel TV) o bien en el servicio streaming de tu cableoperador en caso de que tengas CDF Premium: VTR Play, DirecTV GO, Movistar Play.