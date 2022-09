El Metro y las micros van llenas desde las 6 de la mañana con gente que se traslada a sus trabajos, y muchos de ellos alcanzan a llegar a fin de mes sólo si tienen suerte. Sin embargo, Horacio de la Peña explica que Marcelo Ríos se fue de Chile porque no le gustan "los vagos, las cosas sociales ni la gente holgazana". El Pulga deja la sensación que mete en el mismo saco a los flojos y la gente que requiere de la atención de las políticas públicas. Todo muy surrealista.

Horacio de la Peña reapareció en la agenda noticiosa del país con polémicas frases. El argentino nacionalizado chileno y otrora ayudante técnico del equipo de Copa Davis salió en defensa de Marcelo Ríos, el ex tenista nacional que en el último tiempo ha destacado por destempladas declaraciones, en desmedro de su exitosa carrera con la raqueta.

En conversación con Clay Tenis, De la Peña fue consultado si Marcelo Ríos puede ser un aporte para el deporte nacional, respondiendo que “sería buenísimo, pero no tiene sentido. Chile lo echó al Chino”.

De la Peña agrega: “sí, lo echó. Con una política… Ríos es muy de derecha, muy profesional. No le gustan los vagos, no le gustan las cosas sociales. No le gusta la gente holgazana, la gente que trabaja por ser amigo. Lo dice todo el tiempo y Chile va en otra línea”.

Y fueron estas palabras las que no pasaron desapercibidas considerando que, al menos, dejan la sensación de que el pobre es pobre porque quiere y una interpretación de que las personas requieren políticas públicas porque son flojas y holgazanes, una realidad paralela digna de burbuja.

Profundizando sobre las polémicas del otrora número 1 de la ATP y su salida del país, argumentando diferencias en la administración y política del país, De la Peña sostuvo que “no le juega en contra. Marcelo no quiere este Chile. Y por eso se fue”.

Continuando la misma línea caricaturesca, Horacio de la Peña sostiene que “la Constitución arruinaría el país. Pero más allá de eso están generando que la gente vuelva a no trabajar".

"Ellos estuvieron toda la vida tratando de parecerse a Estados Unidos y de repente se quieren parecer a Venezuela, no entiendo. No tiene nada que ver. (…) Puedo votar acá en el Consulado de Nueva York. Seguramente vaya. Esta Constitución que hicieron es pésima”, concluyó el surrealista Horacio de la Peña.