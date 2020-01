De la Peña agranda a Cristian Garin antes de la ATP Cup: "Jugar con los mejores del mundo es espectacular"

Chile entró en la historia. Gracias al nivel mostrado por Cristian Garin en 2019, es parte de la nueva ATP Cup, una especial de Mundial por equipos en el tenis, que se desarrolla íntegramente en Australia.

El equipo nacional tendrá rivales de peso, porque se medirá en Brisbane ante Francia, Sudáfrica y Serbia, estrenándose este viernes antes los galos.

Alguien que conoce muy bien a los chilenos es Horacio de la Peña. El Pulga conversó con RedGol, y se atrevió a analizar las opciones criollas, donde el punto clave, según su mirada experta, estará en el nivel de Nicolás Jarry.

- Qué esperas de Chile en la Copa y cuáles son para ti las claves del equipo nacional.

"La verdad es que las expectativas de un equipo chileno jugando competencias por equipo son muy altas. Primero porque los chicos tienen un gran nivel, y yo personalmente tengo una alta expectativa de saber cómo va a volver Jarry al circuito. Creo que el cambio que hizo le va a venir muy bien a su cabeza, más que por el cambio de coach, por el cambio de ambiente, por irse a entrenar a una academia como la de Nick Bollettieri, con otras expectativas y exigencias físicas, le va a servir mucho para su tenis, y aparte de eso haberse sacado la presión, lo va a despertar".

- Para mí, el jugador a seguir de Chile es Nico, por su cambio de coach y ver si puede levantar tras la mala racha que terminó en 2019. ¿Coincides en esa apreciación?

"Lo más importante para ver en el equipo es el nivel de Nico Jarry... Vamos a ver, yo tengo una alta expectativa igual que tú, además porque Garin tuvo tiempo de hacer una buena pretemporada y cuando el Tanque está entrenado, es un hueso duro de roer. Así que ojalá vuelvan con todo, pero mi experiencia me dice que los primeros partidos, después de mucho entrenamiento, no son los mejores, en el caso de Garin, pero ojalá esta vez pase distinto".

- ¿Qué te parece la nueva modalidad de capitán (Paul Capdeville en nuestro caso) y de que los entrenadores personales también puedan hacer coaching? Me recuerda, incluso, lo que viviste tú con Sergio Elías en tu etapa como capitán de Chile.

"Yo soy un amante del coaching, así que pucha que me gustaría estar ahí. La modalidad que tiene de estar ahí en la esquina me parece muy gracioso, muy particular. Así que yo creo que es muy buena. Paul ha tenido muy buenos resultados con Garin, no sé cómo se lleva con Nico Jarry, pero igual me imagino que lo va a hacer bien con los dos".

- Y lo último, para Cristian partir el año jugando con Gael (Monfils), (Kevin) Anderson y Novak (Djokovic) me imagino que es como un sueño.

"Sí, yo creo que la oportunidad que tienen los jugadores de empezar el año probando máquinas, tiros, físico, contra los mejores del mundo, es espectacular, y ojalá Cristian pueda sacar provecho, porque tiene unos partidos bárbaros para lucirse".