Juan Cristóbal Guarello responde con todo a Nicolás Castillo tras burla a juveniles de Colo Colo: "Es un barra brava irreflexivo"

El sábado recién pasado, Colo Colo cayó goleado por 5-1 ante Ñublense en un duelo marcado por el debut de varios juveniles. El cacique quedó sin jugadores después de que la Seremi determinara un caso positivo y 17 contactos estrechos, lo que obligó a los más jóvenes a salir a enfrentar el encuentro.

Hace más de un año que el torneo de inferiores está detenido, desde el estallido social hasta la pandemia del coronavirus, algo que quedó en evidencia en la segunda mitad. Pero pese a ello, hubo a algunos que les pareció chistoso el amargo debut que tuvieron, como fue el caso de Nicolás Castillo.

El delantero del América y que hoy se mantiene fuera de las canchas mientras se recupera por una trombosis que sufrió a inicios del año pasado, publicó un polémico mensaje tras la goleada. Una mano apuntando los cinco tantos y una risa generaron revuelo en el fútbol chileno, al tal punto que varios rostros salieron a criticarlo. Entre ellos, Juan Cristóbal Guarello.

Nicolás Castillo criticó a los juveniles de Colo Colo y se ganó el repudio del fútbol chileno. Foto: JamMedia

En la última edición de Los Tenores de Radio ADN, el periodista abordó el gesto de Castillo y disparó con todo en su contra. "Castillo no sabe contar. No es primera vez, se tiró contra (José Pedro) Fuenzalida antes. Es un barra brava irreflexivo, que tribunea para un grupo termo".

Pero Guarello no se quedó ahí. Además de criticarlos por sus dichos, pidió al otrora delantero que esté más atento a mejorar sus problemas físicos. "Anda siempre con esa, pero debería preocuparse de recuperar su carrera y ser solidario con sus compañeros de trabajo".

Finalmente le recordó a Castillo que en el peor momento de su carrera, no ha recibido un trato así por parte de ningún personaje del fútbol. "Él no está en un buen momento ahora y nadie se ha reído de eso. Pero no me extraña. Lo raro era que hablara bien".

Por ahora, en Colo Colo no se hacen problemas con los dichos del ex UC. De hecho, tras el partido dejaron claro que el resultado no pasó por los jugadores, sino por una situación que nadie en el equipo se esperaba.