Después de semanas de polémicas y escritorio, este miércoles se puso fin al torneo 2021 con la definición de la Promoción. Huachipato se hizo fuerte en el estadio CAP y se impuso con un penal que da que hablar ante Deportes Copiapó por 1-0, asegurando la permanencia en el Campeonato Nacional.

El plantel Acerero cargó en cancha con la responsabilidad de una gestión desastroza y que, sin dudas, empañó el término de la temporada. O por lo menos así lo dejó claro Juan Cristóbal Guarello, quien en la última edición de Los Tenores de Radio ADN destrozó al equipo por todo lo ocurrido.

"Después del escándalo de ayer se iba a hablar de la selección. Eso quieren, que hablemos cinco minutos después de la selección. Tiene una trascendencia, se están llevando el fútbol chileno para la casa ya no solo con dudosos manejos financieros, sino que intervienen en la cancha", lanzó de entrada y en medio de la presentación del programa.

Evidentemente molesto, Guarello aseguró que "ayer perpetraron un asalto a mano armada y que no fue un hecho puntual, se viene cocinando hace dos meses. Lo de ayer no fue culminante, porque seguro vamos a tener más episodios de estos, pero terminó de colmar esta parte".

"Que a Huachipato lo salven por secretaría, le hagan un fallo a la medida, porque ustedes entenderán que el objetivo nunca fue castigar a Melipilla sino salvarlos. Les regalan dos penales, el primero discutible y el segundo faltó que sacaran el cuchillo para cogotear a Copiapó", añadió.

De hecho, Guarello recalcó que desde los altos mandos del fútbol chileno se hizo lo posible para que la Promoción se jugara antes de las eliminatorias. "A ellos les venía perfecto que jugara Chile al día siguiente y nadie hable del escándalo, de la vergüenza de ayer en el CAP".

Críticas a Mario Salas y Francisco Gilabert

Más allá de la responsabilidad a niveles dirigenciales, para Juan Cristóbal Guarello hay mucho que cuestionar también en la cancha. Mario Salas al término del partido, además de agradecer a Dios, aseguró que se ganaron en la cancha el derecho a permanecer en Primera División.

Ante esto, el periodista se fue con todo. "Mario Salas, perdón, pero Dios no cobra ni regala penales. No hace fallos. Y deberías quedarte callado, porque dijiste que Melipilla no merecía estar. ¿Y Huachipato sí? Te salvó el miedo que le tienen a Victoriano Cerca".

"¿Alguna vez logró algo con armas limpias, sin un chanchullo? Lo de ayer es un asalto, pero si vamos a arrinconar algo que está pudriendo el fútbol chileno… quería meterlo de entrada porque no pasaron piola. Cerda, Gilabert, Milad y Castrilli vergonzosos. En vez de poner un árbitro de primer nivel pusiste a uno para probar", complementó.

Guarello apuntó sus dardos también contra Francisco Gilabert, responsable de cobrar el polémico penal que a la larga le dio el triunfo a Huachipato. "Si tiene decencia, no debería arbitrar más. Si ve un penal abajo no puede arbitrar, no entiende normas básicas".

El periodista insistió en que a Huachipato le facilitaron el ganar el partido. "Toda la ventaja y más encima te ayuda el árbitro", dijo para luego cuestionar la actitud con los jugadores de Copiapó. "A ver si contra Barroso, Falcón o Paredes eran tan choros. Se reproduce la escala de la prepotencia de la sociedad. A Copiapó le robaron, lo mandan al bombo y da lo mismo. ¿Qué van a hacer?".

Finalmente aseguró que desde los Acereros sabían mucho antes del fallo que jugarían la Promoción. "Los de Huachipato le dijeron a Curicó que iban a jugar. Hicieron un show para que esto tuviera un barniz de legalidad y termina con Huachipato salvándose".

"Melipilla cometió un vicio y una falta grave al reglamento, pero hazlo cumplir, no salvar a un equipo. Después de todo lo que hicieron terminas robándole a Copiapó en la cancha (...) Apliquen el reglamento, ¿por qué le quitaron seis puntos? ¿Dónde dice? Lo dibujaron porque Huachipato necesitaba que descendiera, no que se castigara a Melipilla", cerró.