El Campeonato Nacional 2022 sigue tomando forma y los equipos que darán vida al torneo se refuerzan para la temporada que se viene encima. Unión Española es uno de los representantes que tendrá nuestro país en el plano internacional en la Copa Sudamericana.

Los Hispanos quieren comenzar el año de la mejor manera posible y están incorporando a nombres experimentados del fútbol chileno. Uno de ellos es Gonzalo Espinoza, quien dejó Universidad de Chile tras la crisis del 2021 para buscar recuperar la sonrisa con el Rojo.

El Bulldog fue oficializado como refuerzo días atrás y ya está siendo parte de los trabajos al mando de César Bravo. El volante no esconde sus ganas de hacer historia y ha dejado claro que quiere ser uno de los referentes del plantel.

En conversación con el sitio oficial de la Unión, Espinoza dio sus primeras palabras como su nuevo refuerzo. "Estoy feliz por la oportunidad que me está dando el club, una institución que ha hecho muy bien las cosas durante las últimas campañas, eso a uno lo motiva".

Tras ello, el Bulldog recalcó que espera liderar al joven plantel de los Hispanos para que lleguen a lo más alto del 2022. "Estoy ansioso para que ya comience todo, voy a tratar de dar lo mejor de mí"

"Se van a encontrar con un jugador que se entregará siempre por completo, la gente conoce cómo es mi estilo de juego. También aportaré mi experiencia al equipo, ya que hay muchos jóvenes con ganas de mostrarse", agregó.

La tarea no será fácil para Espinoza, ya que llega en medio de críticas y tras un año para el olvido. No obstante, confía en seguir por la senda que ha tenido el equipo en los últimos años. "Sé que vamos a hacer una buena campaña y trataremos de mejorar lo que se ha hecho el último tiempo, que no es fácil, ya que han sido muy buenas campañas".

Finalmente reiteró que espera dejar lo mejor de sí mismo para ayudar a que el equipo sea uno de los protagonistas de este 2022. "En lo personal decirles que me entregaré al 100 por ciento para darles alegrías y que cada fin de semana disfruten con nosotros".

Unión Española tendrá tiempo para prepararse para la Copa Sudamericana. Una vez comience el torneo, los Hispanos verán acción en el plano internacional recién en marzo, cuando se juegue la primera ronda ante Deportes Antofagasta.