Golpe de estado en Cobreloa: Patricio Galaz sacude a la dirigencia y se toma el control total

El drama en Cobreloa está a la orden del día. Las últimas horas han estado marcadas por la renuncia que presentó Patricio Galaz al cargo de director deportivo, debido a las enormes diferencias que mantuvo con la dirigencia desde su llegada hace dos semanas.

Sin embargo, la sangre no llegó al río, y el legendario goleador loíno le dobló la mano al dirigente Adrián León, que saldrá del club y permitirá que el Pato Galáctico se mantenga en sus funciones con el objetivo de plasmar su proyecto para el regreso a Primera División.

"Desde que llegué a Calama me sentí un poco triste por el trato que recibí. Se supone que me traían por un proyecto deportivo, pero cuando llegas a una institución con un cargo y un proyecto tan importante, y que la persona que está al mando del club te trata como patrón de fundo, rayándote la cancha y diciéndole a otras personas que él manda, ya empezamos mal", explicó Galaz en conferencia de prensa este mediodía.

"Traté de aguantar por el club, pero exploté porque era insostenible", sentenció el ex futbolista. "Yo tengo valores y voy de frente, se lo hice saber a los dirigentes. Hace un par de días ya había renunciado, era muy complicado seguir trabajando con este tipo de personas, tuvimos una conversación, reconocieron sus errores, pero a los dos días cometieron los mismos errores y así no se puede trabajar", aseguró.

"Es una guerra de egos, gente que piensa que es más importante que la institución. Pero ves el tiempo que llevas en una división a la que no perteneces, como la Primera B, luego te das cuenta de que es imposible llevar un proyecto deportivo con gente así, y que es imposible que Cobreloa salga del lugar en que está. Fue una situación muy dolorosa para mí, porque me estaba yendo de un club que puedo", aclaró Galaz.

Rodrigo Meléndez es la principal carta para convertirse en el nuevo entrenador de Cobreloa. Foto: Agencia Uno

Kalule Meléndez, candidato número 1 como entrenador



Patricio Galaz reconoció que están en búsqueda del entrenador y que ya existe un candidato principal. "La verdad es que cuando llegué al club había dos nombres: (Luis) Marcoleta y (Rodrigo) Meléndez. Nunca hubo otros. Todos sabemos que Marcoleta es el entrenador más exitoso de los últimos años, que ha ascendido con cinco equipos, y mi otro candidato siempre fue Kalule, que fue el técnico que mejor rendimiento ha obtenido en el club y el que estuvo más cerca de subir con Cobreloa (en 2018), y que lamentablemente se tomó la decisión de que no continuara".

En definitiva, el elegido por el director deportivo es Meléndez. "Hay muchos técnicos buenos en Chile, pero es complicado porque no todos tienen la capacidad para dirigir a Cobreloa en Primera B. Ya me he decidido por uno, que quiere venir al club, que queremos que esté acá, y faltan algunos detalles y un par de días para tomar la decisión", reflexionó.

"Es un tema en que el técnico, en este caso Rodrigo Meléndez, tiene muchas ganas por venir. Tenemos muchas ganas de tener acá, pero él tiene todavía dos compromisos importantes con su equipo (Deportes Colina) y dice que después de los últimos partidos estará dispuesto a conversar con nosotros", reveló Galaz.

"Han llegado muchos técnicos a Cobreloa. No hay que olvidar que Kalule llegó a mitad de año, cuando el equipo estaba duodécimo y terminó segundo a jugar una final. Eso significa que no solamente tiene que ser un buen técnico, hay que conocer la ciudad, conocer al jugador y eso", confirmó.

Cobreloa cumplió la peor campaña de su historia en 2020, con el décimo lugar en el campeonato de Primera B. Foto: Agencia uno

En la misma lógica, aclaró que el saliente Adrián León "no le bajó el pulgar a ningún jugador", y que la salida de Eric Ahumada, por la que públicamente reclamó el jugador de Colo Colo Ignacio Jara, espera ser revertida.

"Hablé con Eric, él me dio los motivos por los que no quería seguir, que fueron problemas con los dirigentes. Él me dijo que era difícil por esas personas, pero ahora lo voy a llamar y él tendrá que tomar la decisión. Ojalá que pueda sentirse tranquilo y llegar a Cobreloa. Les daremos todas las facilidades a él y a todos los jugadores. Todos son importantes y todos se merecen un buen trato".

Maximiliano Cuadra regresó a Racing de Argentina pero espera volver a Cobreloa en 2021. Foto: Agencia Uno

Finalmente, Galaz reconoció que Maximiliano Cuadra, jugador que pertenece a Racing Club y fue la gran revelación loína en la segunda rueda del último campeonato de Primera B, se puso a las órdenes de Juan Antonio Pizzi y espera su decisión para definir su futuro.

"Una vez que Pizzi dé la lista de quienes se van a quedar, si no está en la lista, él nos dio la prioridad para seguir", concluyó el respaldado director deportivo.