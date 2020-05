Germán Lanaro cuenta la firme y admite que solo una vez ha intercambiado vida con su gemelo Gustavo

German Lanaro es uno de los referentes de Universidad Católica y la próxima semana cumplirá cinco años desde que llegó a la institución precordillerana, sumando seis copas con los Cruzados.

El defensor dialogó en extenso por el Instagram de Redgol y confesó varias anécdotas en la UC, con Pablo Guede en Palestino y, las más curiosa, con su hermano gemelo Gustavo Lanaro.

La mito urbano y la pregunta que siempre se viene a la cabeza cuando uno conoce a hermanos gemelos es, "¿han intercambiado vida en algún momento?" .Bueno, Redgol no quiso ser menos y se lo preguntó a Germán, quien admitió que sí.

"Nunca hemos intercambiado entrenamientos. La única vez que intercambiamos vida es que cuando él fue a rendir matemáticas por mi, pero después, futbolísticamente no, me hubiese encantando porque me gusta la posición de delantero, pero no me dio el olfato goleador", expresó.

Para finalizar, Germán ahondó más en el tema de esta suplantación. "Fue cuando teníamos 17 o 18 años y él era muy bueno en matemáticas y le dije ‘Gus, tienes dos opciones: me enseñas matemática en un día porque presento mañana o vas a rendir pormi’. Fue a rendir por mi y aprobó, es un fenómeno. Menos mal se aprobó, porque sino se complicaba", sentenció entre risas.