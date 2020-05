Germán Lanaro: "Me considero un agradecido de Universidad Católica"

Germán Lanaro cumplirá cinco años en Universidad Católica y tiene razones de sobra para festejar. El defensor de origen argentino, hoy nacionalizado chileno, ha ganado cuatro veces el Campeonato Nacional y dos la Supercopa. Y quiere más.

Así lo reconoció en conversación con La Redgoleta de RedGol. "Me considero un agradecido de Universidad Católica, por todo lo que el club me da, por la posibilidad de tener compañeros muy buenos al lado, que lo ayudan a uno a conseguir cosas", asume.

De todas formas, asume que los títulos no le alcanzan para sentirse ídolo. "Es una palabra muy grande y no creo que esté ni cerca. Comparame con Milovan (Mirosevic), con el Huaso (Cristián Álvarez. Sobre todo por el arraigo que tienen con el club", advierte.

Pero igual mantiene sus objetivos en lo más alto. "Quiero ganar, conseguir cosas, dejar al club en lo más alto, dejar mi huella en la institución y el día que me vaya decir 'mi nombre quedó marcado en la historia del club'. Siempre agradecido por el cariño de la gente, porque el club está por encima de todo", sentencia.

Formación estelar de Universidad Católica 2019. Germán Lanaro quiere volver con todo

"Lannavaro"

Como un homenaje, los hinchas de Universidad Católica le dieron un pomposo apodo a Lanaro. Nada menos que "Lannavaro", en referencia al enorme defensor italiano Fabio Cannavaro. Lanaro prefiere marcar las distancias.

"Imagínate que es un central que ganó un Balón de Oro, no puedo estar ni cerca. Trato de entregarme al cien, a veces las cosas salen y a veces no. Esto es un juego y uno está expuesto, pero me río, lo tomo con mucha gracia. La gente lo hace por el cariño y se lo agradezco de corazón, pero no me siento ni cerca", asume.

Nacionalizado chileno, también piensa en una chance de selección. "¿Si me gustaría ir? Siempre", responde. Pero prefiere mantener la cautela: "No me gusta cuando veo que alguien se postula a la selección, dice que está listo para ir o mete presión", aclara.

"Hay un técnico que toma las decisiones, que tiene que ver qué es lo mejor para su país y para su institución. En el fútbol todos queremos ganar y nadie hace las cosas para no llegar a un objetivo. El técnico que esté elegirá los mejores", reflexiona el defensor.

"Soy uno más e intento de hacer las cosas bien en mi club. Hay que darles confianza (a los que están), que en unos años serán mucho mejores. Hay mucho material para ocupar y ojalá que lo sepan ocupar de buena forma. No me estoy negando ni nada, pero creo que las cosas hay que demostrarla en el club", completó.